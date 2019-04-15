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Vücudu ve yüzü yanan Yağmur, yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 11:58 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, 4 yaşındayken kibritle oynarken elbisesinin tutuşması sonucu vücudunun yüzde 80'i yanan ve doktorların 'Yaşaması mucize' dediği Yağmur Koçaklı (13), tedavisi için destek bekliyor.

Vücudu ve yüzü yanan Yağmur, yardım bekliyor

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, 4 yaşındayken kibritle oynarken elbisesinin tutuşması sonucu vücudunun yüzde 80'i yanan ve doktorların 'Yaşaması mucize' dediği Yağmur Koçaklı (13), tedavisi için destek bekliyor. Fiziksel görüntüsü nedeniyle dışarı bile çıkmak istemediğini anlatan Yağmur, "Ben farklı olmak istemiyorum, özgür olmak istiyorum. Estetik ameliyatı olmak için destek bekliyorum. Parka bile çocuklar yokken gidiyorum. Benim sesimi duyun" dedi.
Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan ev kadını Dilek Koçaklı (33) ile asgari ücretle toptancıda çalışan Barış Koçaklı'nın (31) dört çocuğundan biri olan Yağmur Koçaklı, 9 yıl önce, 4 yaşındayken arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada yerde bulduğu kibriti yaktı. Üzerindeki naylon ve pamuktan olan elbisesi bir anda tutuşan Yağmur'un yüzü, göğüs ve karın bölgesi, sol kol ve bacağı yandı. Vücudunun yüzde 80'inde yanık oluşan Yağmur, doktorların 'Yaşamaz' demesine rağmen hayata tutunmayı başardı.
Bugüne kadar 30'a yakın ameliyat geçiren Yağmur Koçaklı, fiziksel görüntüsü nedeniyle zor günler geçiriyor. Yağmur, özellikle yüzündeki yanık izlerinin giderilmesini istediğini söyledi. Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi olduğunu, ancak okula gitmek istemediğini belirten Yağmur, "Bazen utanıyorum kendimden. Parka bile çocuklar yokken gidiyorum. Kimse yokken kendim geliyorum. Arkadaşlarımla fotoğrafta çektirmek istemiyorum. Onlarla gezemiyorum. Yardım istiyorum. Zor günler geçiriyorum. Evden de çıkmak istemiyorum. Ben farklı olmak istemiyorum. Ben diğer çocuklar gibi olmak istiyorum. Özgür olmak istiyorum. Eğlenip gezmek istiyorum" dedi.
ANNESİ CUMHURBAŞKANINDAN YARDIM İSTEDİ
Anne Dilek Koçaklı, kızının tedavisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Kızının 3 ay yoğun bakımda yattıktan sonra hayata tutunduğunu belirten Koçaklı, şöyle konuştu:
"Kızım çok zor günler geçirdi. Birçok ameliyat geçirdi. Başka yerden alınan dokular yanan kısımlara konuldu. Maddi durumumuz çok iyi değil. Elimizden geleni yapıyoruz ama estetik ameliyatı olmak istiyor kızım. Parka kimse olmayınca getiriyorum. Yoksa ortam içine giremiyor. Okula bir gün gidiyor bir gün gitmiyor. Çocuğa 'Sen niye böyle oldun?' diye sürekli sorular geliyor. O da bundan sıkılıyor, dışarı çıkmak istemiyor. İçine kapanık durumda. Ben bir anne olarak bu durumdan kurtulmasını istiyorum. İyi bir hastanede olsa kızımın yüzü kısmen düzelir. Büyüdükçe kendini sorgulamaya başladı. Biz de üzülüyoruz. Arkadaşları gibi gezmek, eğlenmek istiyor. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; kızıma yardım etsin."
'İYİ BİR HASTANEDE TEDAVİ OLMASINI İSTİYORUM'
Baba Barış Koçaklı da kızı için elinden geleni yaptığını, ancak estetik ameliyatını maddi durumları yetmediği için yapamadıklarını söyledi. Yağmur için destek isteyen baba Koçaklı, "Ben kızım için elimden geleni yapmaya devam ediyorum. Tedavisini yaptırıyorum. Doktorlar 'Yaşamaz' ve 'Yaşaması mucize' dedi ama bugüne kadar geldik. Elimizden bu kadar geliyor. Yağmur'un iyi bir hastanede tedavi görerek yüzündeki yanık izlerinin silinmesini istiyoruz" dedi.

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Vücudu ve yüzü yanan Yağmur, yardım bekliyorVücudu ve yüzü yanan Yağmur, yardım bekliyorVücudu ve yüzü yanan Yağmur, yardım bekliyorVücudu ve yüzü yanan Yağmur, yardım bekliyor

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