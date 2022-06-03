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Vücudu yağ yakma makinesine dönüştürecek! Termojenik gıda nedir?

03.06.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havalar ısındıkça kilo vermek için daha büyük bir yarış başladı. Kilo vermenin önündeki en büyük engellerden biri de göbek yağlarıdır. Bazen ne yaparsanız yapın göbek bölgesinde biriken yağı eritemezsiniz. Göbek yağını eritmek için deneyebileceğiniz bazı yöntemler ve vücudunuzu yağ yakma makinesine dönüştürecek bazı besinler var.

Vücudu yağ yakma makinesine dönüştürecek! Termojenik gıda nedir?

Kilo vermek isteyenlerin öncelikli hedefi genellikle göbek yağını eritmek oluyor. Bu konuda yapılan araştırmalar, vücudun daha fazla kalori yakması için termojenik gıdalar tüketmesinin çok önemli olduğunu ortaya çıkardı. Termojenik gıdalar, uzun süren tokluk hissini destekler.

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Araştırmacılar, "İnsan vücudu, düzenli egzersiz yaparak, toksinlerden ve işlenmiş gıdalardan kaçınmanın yanı sıra yüksek kalorili gıdalar yerine düşük kalorili gıdalara bağlı olarak yağ yakma makinesine dönüşebilir" dedi.

TERMOJENİK BESİN NE DEMEK?

Termojenik besinlerin ne olduğuna gelince, metabolizmayı ve kalori yakımını artırabilecek besinlerdir. Termojenez, vücudun yeni yenen yiyecekleri kullanmak için kalorileri yaktığı ve bu kalorileri ısıya dönüştürdüğü bir süreçtir.

Fotoram.io

Vücut, düzenli metabolik fonksiyonlarını koruyarak ve fiziksel aktivite yoluyla kalori yakar. Bununla birlikte, kalorilerin küçük bir yüzdesi diyete bağlı termojenez yoluyla yakılır.

EN ETKİLİ 5 TERMOJENİK BESİN

  • Yumurta
  • Acı biber
  • Karabiber
  • Zencefil
  • Hindistancevizi yağı


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