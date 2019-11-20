Vücudu yanan Mehmet Ali’nin dramı: Tek isteği yürüyebilmek ve konuşabilmek

İzmir’in Çiğli ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Mehmet Ali Durak, 6 aylıkken evde çıkan yangın sonucu vücudunun büyük bir bölümü, yüzü yandı. Yüzde 97 oranında engelli durumunda bulunan genç, yürüyebilmek, konuşabilmek ve yüzünün estetik operasyonla görünümünün değişmesini isterken Mehmet Ali’nin dramı yürekleri yaktı.

Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Ali Durak (28), 1993 yılında henüz 6 aylıkken evinde çıkan bir yangının ortasında kaldı. Annesinin alevlerin arasından alıp kurtardığı Mehmet Ali Durak, hastaneye kaldırıldı. Yaşama ihtimalinin çok az olduğu söylenen Durak, 47 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Hayati riski atlattıktan sonra yoğun bakımdan çıkan Durak, 1 yıl boyunca hastanede müşahede altında tutuldu. Küçük olması ve yangında zarar görmesi sebebiyle Durak’ın kafatası kemiği oluşmadı. Yangında vücudunun büyük bir bölümü yanan Durak, aynı zamanda epilepsi hastalığına da yakalandı.

Yürüyemiyor, konuşamıyor, estetik operasyon istiyor

Bacaklarında oluşan hasar sebebiyle aksak bir şekilde yürüyebilen Durak, bu zamana kadar birçok kez düşerek vücudunun çeşitli yerlerini kırdı. Yüzde 97 oranında engelli raporu bulunan Durak, konuşamıyor, düzgün yürüyemiyor ve estetik ameliyat olarak yüzünün görünümünü değiştirmek istiyor. 28 yaşındaki engelli genç için bugüne kadar birçok doktorla görüşülse doktorlar Mehmet Ali’nin derdine derman olamadı.