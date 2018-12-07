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'Vücudun spora hazırlanması gerek'

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.12.2018 11:14 | Son Güncelleme

TÜRK Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD) Yönetim Kurulu üyesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof.

'Vücudun spora hazırlanması gerek'

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA) - TÜRK Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD) Yönetim Kurulu üyesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, spor yaparken yanlış hareketlerin yaralanmalara neden olabileceğini belirterek, ''Hangi sporla ilgilenirseniz ilgilenin, öncesinde vücudu buna hazırlamak gerekiyor'' dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu Orta Anadolu Bölgesi Sorumluğu görevini de sürdüren, çapraz bağlar ve menisküs gibi sorunlarda başarılı ameliyatlar yaparak sporcuları sağlığına kavuşturan Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, spor yapılırken dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Sağlıklı yaşamın yolunun, düzenli spor yapmaktan geçtiğini kaydeden Karaoğlu, bunun için ön hazırlığa önem verilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Karaoğlu, "Spor yapanların ihmal ettiği konuların başında, ısınma egzersizleri geliyor. İster futbol olsun ister atletizm ister kayak; hangi sporla ilgilenirseniz ilgilenin öncesinde vücudu buna hazırlamak gerekiyor. Spor yaralanmalarının en önemli nedenlerinden biri de kasların sağlam, kuvvetli ve koordinasyon açısından iyi olmadığının unutulması. Dolayısıyla kas gücü için denge sağlayıcı, kasları kuvvetlendirici ve nefese yönelik egzersizler yapılması gerekiyor'' diye konuştu.
Spor yaralanmalarında dünyaca kabul görmüş ilk yardım protokolünün kısaca R.I.C.E. (Rest-Ice-Compression-Elevation) olarak adlandırıldığını kaydeden Prof. Dr. Karaoğlu, şunları söyledi:
''Bu kapsamda ilk olarak yaralanan bölge istirahate (rest) alınıyor. Böylece vücudun kendini tamir mekanizması devreye giriyor. İkinci aşamada soğuk (ice) uygulamasıyla şişliğin, kanamanın ve ağrının azaltılması amaçlanıyor. Bandajlama (compression) ile yaralanan bölge bir elastik bantla sarılarak şişme ve kanamanın önüne geçiliyor. Son evrede ise çarpmadan burkulmaya kadar birçok yaralanmada uygulanabilecek, o bölgeyi kalp seviyesinden yukarı kaldırma (elevation) kuralı devreye giriyor. Bu uygulamalarla yaralanmaya ilk müdahale yapılabilir, komplikasyonların artması engellenebilir. İlk yardım kapsamında uygulanan bu protokolün ardından vakit kaybetmeden konuyla ilgili bir uzmana başvurulması, ne olursa olsun her türlü yaralanmanın önemsenmesi gerekiyor."

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'Vücudun spora hazırlanması gerek'

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