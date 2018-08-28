"Vucudun toparlanması için, bol posalı ve bol sıvılı diyet yapın"

İSTANBUL, (DHA)- Bayram tatilinde insanların kendi ev düzenlerinden uzaklaşarak, beslenme alışkanlıklarını değişmesinin çok normal olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Halime Pulat Demir; tatilin ardından nasıl beslenmek gerektiği ile ilgili tavsiyelerde bulundu. İnsanların bu durum için endişelenmemesi gerektiğini dile getiren Demir, “Bol etli ve bol tatlılı bayram menülerinden sonra, bitkisel protein ağırlıklı, bol posalı, bol sıvılı bir diyet ile hemen alınan birkaç kilo verilebilir ve vücudumuz toparlanma sürecine girebilir” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Halime Pulat Demir, kısa sürede vücudu rahatlatacak 2 günlük beslenme programı hazırladı. Beslenme programlarının tamamen kişiye özel hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Demir, “Bu beslenme programını herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan, sağlıklı ve yetişkin bireyler 2 gün uygulayabilir. 2 günden fazla uygulanması sakıncalıdır” diye ekledi.

Halime Pulat Demir’in 2 günlük beslenme programı ise şöyle: