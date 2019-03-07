Vücuduna 80 dikiş atılan genç kadından, saldırgana 8 yıl hapis cezası istenmesine tepki

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, platonik aşk yaşayan komşusu Necdet Erdoğan Artural(35) tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve vücuduna toplam 80 dikiş atılan Serap Sağlam (32), saldırganın 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına tepki gösterdi.

Sağlam, "Bana öldüresiye saldıran adamın, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak, en ağır cezayı almasını istiyorum. Eğer cezaevinden çıkarsa, beni öldürür" dedi.

Geçtiğimiz 11 Aralık 2018 gecesi saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'nde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti:

Necdet Erdoğan Artural, platonik olarak aşık olduğu ve daha önce de darbedip, kırdığı şişe ile yaraladığı Serap Sağlam'ın yolunu kesti. Artural, elindeki bıçak ile kadının boynunu ve yüzünü kesmeye çalıştı. Elleriyle yüzünü kapatan kadının ellerinde de kesikler oluştu. Kanlar içerisinde yere yığılan Sağlam, yoldan geçenler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kaçtı.

Olay yerine gelen polis, eşkalini belirlediği saldırganı kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen Artural, tutuklandı. Serap Sağlam'ın kaşı, burnu, kulağı, boynu ve ellerine toplam 80 dikiş atıldı.

'KADINLARDAN DESTEK BEKLİYORUM'

Necdet Erdoğan Artural hakkında 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 'yaralama' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Artural'ın yargılanması sürerken, saldırı nedeniyle vücudunda derin izler kalan Serap Sağlam, saldırgan hakkında istenilen cezanın en fazla 8 yıl olmasına isyan etti. Yaraları nedeniyle kimsenin kendisine iş vermediğini, maddi zorluğun yanı sıra psikolojik sorunlar yaşadığını, depresyon ilaçları kullandığını anlatan Sağlam, şöyle konuştu:

"Necdet Erdoğan Artural’ın ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını istiyorum. Başıma geleni sadece yaşayan anlar. Kadınlarımızdan ve yetkililerden bana destek olmalarını istiyorum. Kadın şiddetine 'dur' desinler. Beni bu duruma getiren adam ağır cezada bile yargılanmıyor. Bu nasıl bir adalet? İşverenler 'Faça mı attın?' diyerek, iş vermiyor. Maddi durumum olmadığı için estetik ameliyat da olamıyorum. Beni yaralarımdan kurtarın. Ben ne yaptım da bu hale geldim? Yaşadıklarım zaman zaman gözümün önünden geçiyor. İntiharı bile düşünüyorum. Eğer bu adam cezaevinden çıkarsa, beni kesin öldürür. 15 Mart’ta duruşmam var. Kadınlarımızdan da destek bekliyorum."