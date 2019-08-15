HABER

Vücuduna jiletle 'it' yazılan köpeğin tedavisi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 11:43 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde vücuduna jiletle 'it' yazılan sokak köpeğinin arka bacaklarının kırık olduğu tespit edildi.

Vücuduna jiletle 'it' yazılan köpeğin tedavisi sürüyor

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde vücuduna jiletle 'it' yazılan sokak köpeğinin arka bacaklarının kırık olduğu tespit edildi. Tedaviye alınan ve vücudundaki yara iyileşmeye başlayan köpek, kırıkları nedeniyle ameliyat edilecek.
YARALAR İYİLEŞİYOR, BACAKLARI İÇİN AMELİYAT EDİLECEK
Önceki gün gece saatlerinde Arifiye Fatih Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, jiletle vücuduna 'it' yazılan ve dövülen bir köpeği bitkin düşmüş halde buldu. Mahalle sakinleri, köpeği Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürdü. Vücuduna jiletle 'it' yazılan ve darp izleri tespit edilen köpek tedaviye alındı. Bugün yapılan kontrollerde köpeğin röntgenleri çekildi. Köpeğin arka bacaklarında kırık tespit edildi. Köpeğin ameliyat edileceği bildirilirken, vücudunda jiletle açılan yaranın ise iyileşmeye başladığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Vücuduna jiletle 'it' yazılan köpeğin tedavisi sürüyorVücuduna jiletle 'it' yazılan köpeğin tedavisi sürüyorVücuduna jiletle 'it' yazılan köpeğin tedavisi sürüyorVücuduna jiletle 'it' yazılan köpeğin tedavisi sürüyor

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyorTesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor
Bodrum'da önce sağanak, sonra dolunayBodrum'da önce sağanak, sonra dolunay
Tunca Nehri’nin yatağında temizlik çalışmasıTunca Nehri’nin yatağında temizlik çalışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga!

Büyükada'da ortalık savaş alanına döndü!

Antalya'da üstü açık safari minibüsü devrildi

Turistleri taşıyan safari minibüsü devrildi! Yaralılar var

Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık açıkladı! 33 ilde, 50 kişi hayatını kaybetti

Bahçelievler'de ehliyetsiz sürücü dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde ehliyetsiz sürücü dehşeti!

Son dakika: ABD'li komutan Türkiye'ye geliyor

Bakanlık duyurdu! Türkiye'ye kritik ziyaret

İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.