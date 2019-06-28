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Vücuduna saplanan testereyle hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 22:15 | Son Güncelleme

Denizli'de sunta keserken vücudunun bir bölümü testereye sıkışan ve bu şekilde hastaneye kaldırılan kişiye itfaiye ekipleri müdahale etti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, motorlu makineyle sunta keserken vücudunun bir bölümü testereye sıkışan ve bu şekilde hastaneye kaldırılan kişiye itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Alınan bilgiye göre, İncilipınar Mahallesi'nde bir evde mobilya montajı yapan D.S. (43), ahşap daire testeresini bacaklarının üstüne koyarak suntayı kesmek istedi.

Yuvarlak çarkı bulunan motorlu makine, D.S'nin vücudunun bir bölümünü sıkıştırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, testereyi şahsın bacak arasından çıkaramayınca D.S'yi testereyle birlikte Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırdı.

Testere, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla vücuttan çıkarıldı.

D.S, operasyonun ardından ameliyata alındı.

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Daire makine mobilya Motorlu Testere

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