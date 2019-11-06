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Vücuduna sarılı uyuşturucuyla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 11:27 | Son Güncelleme

MALATYA'da, polis tarafından durdurulan otobüsteki yolculara yapılan üst aramasında, 1 yolcunun vücuduna sarılı 2,5 kilo esrar ele geçirildi.  İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında durdurulan otobüsteki yolculardan birinin üst aramasında, vücuduna sarılı halde 2,5 kilo esrar ele geçirdi.

Vücuduna sarılı uyuşturucuyla yakalandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, polis tarafından durdurulan otobüsteki yolculara yapılan üst aramasında, 1 yolcunun vücuduna sarılı 2,5 kilo esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında durdurulan otobüsteki yolculardan birinin üst aramasında, vücuduna sarılı halde 2,5 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.
'SOĞUKLAR BAŞLADI'
Ayrıca operasyon görselinin, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaşılması dikkat çekti.

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