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Vücudundaki işkence izleri korkunç! 2 yaşındaki bebek evde ölü bulundu... Anne gözaltında

27.01.2023 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki kan donduran olayda yeni gelişme yaşandı. 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç, tek katlı müstakil evde ölü bulunmuştu. Şüpheli bulunan ölüm sonrası, evdeki biri 9 aylık olan diğeri de 5 yaşında olan iki kardeş koruma altına alındı. Olay sonrası aranan çocukların annesi gözaltına alınırken polis şimdi olay anında anneyle birlikte oldukları ileri sürülen 2 erkek arkadaşının bulunması için çalışıyor. Bebeğin vücudundaki sigara yanıkları ve darp izleri dehşete düşürdü

Vücudundaki işkence izleri korkunç! 2 yaşındaki bebek evde ölü bulundu... Anne gözaltında

Denizli'de dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Dün saat 20.00 sıralarında Pamukkale ilçesindeki Asmalıevler Mahallesi 6603 Sokak'ta tek katlı evin önünde bazı vatandaşlar bir çocuğun ağladığını gördü ve polisi aradı. Bunun üzerine polis ekipleri adrese gerdi. Evin içine girdiklerinde 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç bebeğin hareketsiz halde yattığını gördüler. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ise bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bebeğin vücudunda korkunç işkence izlerine rastlanırken son olarak anne gözaltına alındı. İşte detaylar...

ŞÜPHELİ ÖLÜM SONRASI EVDEKİ İKİ KARDEŞ KORUMA ALTINA ALINDI

Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, bebeğin şüpheli ölümü üzerine detaylı inceleme yaptı. Evde bulunan biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki 2 kardeşi ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Hayatını kaybeden bebeğin babasının ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

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Daha önce yaptığı iki evlilikten dünyaya getirdiği 3 çocuğun annesi G.K.'nin (27) eve misafir olarak geldiği tespit edildi. Polis, G.K. ile sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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VÜCUDUNDA İŞKENCE İZLERİ

Tek katlı müstakil evde ölü bulunan Murat Aslan Kılıç'ın yapılan ön otopsisinde vücudunda işkence izlerine rastlandı. Otopside bacaklarında sigara yanıkları ile yüzünde ve başında da darp izleri olduğu belirlenen çocuğun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için doku örneği parça alınıp Antalya'ya gönderildiği öğrenildi.

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ANNE GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde soruşturmayı yürüten Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından 2 erkek arkadaşıyla evden kaçtığı belirlenen ve uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen bebeğin annesi G.K.'yi, bugün sabaha karşı saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı.

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Olay anında G.K. ile birlikte oldukları ileri sürülen 2 erkek arkadaşının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA/İHA)

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Vücudunda işkence izleri olan bebek evde ölü bulundu! Anne ile sevgilisi... Vücudunda işkence izleri olan bebek evde ölü bulundu! Anne ile sevgilisi...

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