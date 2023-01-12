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Vücudundaki izler... Evinde ölü bulundu! 7 arkadaşı gözaltına alındı

12.01.2023 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta Fatih Şahin (35), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Vücudunda darbeye bağlı izler tespit edilen Şahin'in dün gece birlikte içki içtiği 7 arkadaşı gözaltına alındı.

Vücudundaki izler... Evinde ölü bulundu! 7 arkadaşı gözaltına alındı

Çiçekli Mahallesi Battal Gazi Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan Fatih Şahin, dün gece dışarıda arkadaşlarıyla içki içtikten sonra evine döndü. Bugün kendisinden haber alamayan yakınları, saat 14.00 sıralarında eve geldiklerinde Şahin'i hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Fatih Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in vücudunda darbeye bağlı izler tespit edildi. Fatih Şahin'in cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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BİRLİKTE İÇKİ İÇTİĞİ 7 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün gece Fatih Şahin'in birlikte içki içtiği arkadaşları S.Z., O.Y., M.K., S.G., M.S.G., U.Ö. ve S.İ.'yi gözaltına aldı. İçki içtikleri sırada dövülmüş olabileceği değerlendirilen Şahin'in kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek. (DHA)

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Sivas ölü

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