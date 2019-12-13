Vücudundan 19 mermi çekirdeği çıktı

İzmir’in Çeşme ilçesinde 2016 yılında yaşanan ve 2 kişinin öldüğü kalaşnikoflu çatışma nedeniyle yargılanan 7 sanık için ikişer kez müebbet hapis cezası istendi.

Çeşme Alaçatı’da, ünlü iş adamı M.A.Y.’nin otel inşaatının yanındaki eğlence mekanında 2016 yılında yaşanan ve 2 kişinin öldüğü silahlı çatışmaya ilişkin 6’sı tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Şahin A., Erkan Ü., Ramazan S., Savaş Ş., Ömer D., Abdulkadir B. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, mahkeme heyetine sunduğu esasa ilişkin mütalaasında Abdulkadir B.’nin organize ettiği olayda Şahin A., Erkan Ü., Ramazan S., Savaş Ş., Ömer D. ve U.T.’nin eylem birliği içerisinde hareket ettiklerini ifade etti. İddia makamı, Gökhan Ekşi ve Oben Özdoğan’ı öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu sanıklar Şahin A., Erkan Ü., Ramazan S., Savaş Ş., Ömer D., Abdulkadir B. ile tutuksuz sanık U.T.’nin “kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ikişer kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

Tutuksuz sanıklar F.U., Z.E. ve A.A.’nın öldürme olayında nedensel etki tespit edilmediğini belirten savcı, bu sanıkların “kasten öldürme” suçundan beraatlerine, tutuksuz sanıklar R.H.Y. ve A.Ç.’nin “suç delillerini gizleme” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını, tutuksuz sanıklar S.K.A. ile O.Ş.’nin “silahla kasten yaralama” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca Şahin A., Erkan Ü., Ramazan S., Savaş Ş., Ömer D., Abdulkadir B., U.T., F.U., Z.E. ile A.A.’nın “silahla” tehdit” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.