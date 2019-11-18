HABER

Vücudundan 60’a yakın saçma çıkartıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 16:51 | Son Güncelleme

Bilecik’te avcılar tarafından silahla vurularak yaralanan ve daha sonra köpekler tarafından saldırıya uğrayan geyik, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edildi.Bilecik’in Söğüt ilçesinde av tüfeği ile vurulduktan sonra köpekler tarafından vücudunun bazı yerleri parçalanan yaralı kızıl geyik Sakarya Nehri kıyısında köylüler tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Bilecik’te avcılar tarafından silahla vurularak yaralanan ve daha sonra köpekler tarafından saldırıya uğrayan geyik, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edildi.
Bilecik’in Söğüt ilçesinde av tüfeği ile vurulduktan sonra köpekler tarafından vücudunun bazı yerleri parçalanan yaralı kızıl geyik Sakarya Nehri kıyısında köylüler tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Daha sonra Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen geyik hemen tedavi altına alındı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri vücudundaki 60’a yakın saçmayı çıkarttıkları geyiğe yaklaşık 150 dikiş attı.
Gerçekleştirilen tedavi hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, geyiğin ilk geldiğinde kendinde olmadığı belirterek, ”Kızıl geyiğimize ilk olarak serum tedavisi yaptık. Ardından yaralı yerlerini tıraşlayarak vücudundaki saçmaları çıkardık. Yaklaşık 150 dikiş attık. Muhtemelen yarın ayağa kalkar, hayati tehlikesi geçti. İyileşince doğal ortamına salacağız” ifadesine yer verdi.

PARTNERElektrikli dünyasını sallayan lansman! Tesla'ya efsane rakipElektrikli dünyasını sallayan lansman! Tesla'ya efsane rakip
Elektrik kontağından çıkan yangın 6 evi kül ettiElektrik kontağından çıkan yangın 6 evi kül etti
Okulun paratoner kablolarını söküp yakarken yakalandılarOkulun paratoner kablolarını söküp yakarken yakalandılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Annesini paylaştı! 'Çocuğuna kıyamıyor'

Annesini paylaştı! 'Çocuğuna kıyamıyor'

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan KKTC Bayrağı'nın yakılmasıyla ilgili çok sert açıklama

MSB'den KKTC Bayrağı'nın yakılmasıyla ilgili çok sert açıklama

Ankara'da eş zamanlı nefes kesen tatbikatlar

Ankara'da eş zamanlı nefes kesen tatbikatlar

Valilikten ölen mühendis ile ilgili kurtarma çalışması açıklaması

Valilikten ölen mühendisle ilgili kurtarma çalışması açıklaması

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.