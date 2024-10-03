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Vücudundan çıkan 8 tane platin hayatını kararttı! 4 ameliyat oldu, Hepatit B kaptı ve yüzde 50 engelli kaldı

03.10.2024 12:08
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Çiftçilik yapan Metin Gökmen, ameliyat olduğu hastanede rızası dışında vücuduna sekiz adet platin takıldığını iddia etti. Konula ilgili olarak açıklamalarda bulunan Gökmen, "Bana platin takılacağı bilgisi verilmedi. İkinci ameliyatı olduk, doktor platinleri bana gösterdi. 'Hocam bu nedir?' dedim" dedi. 4 kez ameliyat geçirdiğini aktaran Gökmen, "Orada yapılan test sonucu, Hepatit B virüsü kaptığımı öğrendim." ifadelerini kullandı. Gökmen ayrıca yüzde 50 oranında engelli kaldığını da söyledi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan ve çiftçilik yapan Metin Gökmen (42) bel ağrısı nedeniyle Isparta'da bulunan bir özel hastaneye gitti. Buradaki doktorların kendisine ameliyat olması gerektiğini söylediğini aktaran Gökmen, ameliyata ikna oldu ve bir operasyon geçirdi. 18 Ocak’ta beyin ve sinir cerrahları Op. Dr. Okan G. ve Op. Dr. Ümit D.'nin girdiği operasyonda, iddiaya göre Gökmen'e bilgi verilmeden vücudunun çeşitli bölgelerine 8 platin takıldı.

İZNİ OLMADAN 8 PLATİN TAKILMIŞ

Geçirdiği operasyonun ardından sağ ayağında şiddetli ağrı hisseden ve yürümede zorluk yaşayan Gökmen, ameliyat olduğu hastaneye tekrardan gitti. Gökmen ilk ameliyattan 4 gün sonra bir operasyon daha geçirdi. Ameliyattan sonra Metin Gökmen'in vücudundaki 8 platin çıkartıldı. Ameliyatın ardından Op. Dr. Okan G.'nin, vücudunun platinleri kabul etmediğini söylemesi üzerine Gökmen, kendisine platin takıldığını öğrendi. Metin Gökmen, rızası dışında vücuduna platin taktığını belirttiği doktorlar Okan G. ve Ümit D. hakkında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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2 AMELİYATIN ARDINDAN YİNE YÜRÜME ZORLUĞU ÇEKTİ

İlk iki ameliyattan sonra şikayetleri devam eden ve yine yürümede zorluk çeken Gökmen, 29 Ocak tarihinde Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan farklı bir özel hastaneye gitti. Burada da bir operasyon geçiren Gökmen, aynı şikayetleri yine yaşadı. Gökmen son olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti ve 5 Şubat tarihinde bir operasyon daha geçirdi. Gökmen burada yapılan operasyonun ardından yürümeye başladı. Yine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan testlerde ise bu kez de Gökmen'de Hepatit B virüsüne rastlandı.

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VÜCUDUNDAN ÇIKAN PLATİNLERİ GÖRÜNCE 'HOCAM BU NEDİR?' DEDİ

Yaşadığı olayla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Gökmenm, kendisine platin takılacağı bilgisinin verilmediğini vurgulayarak, "İkinci ameliyatı olduk, doktor platinleri bana gösterdi. 'Hocam bu nedir?' dedim. 'Vücudun platinleri kabul etmedi' dedi. 6 gün sonra ayağım yine ağrımaya başladı. 'Hocam bu ne olacak' dedim. 'Dokuların basınca maruz kalmış' dedi. 3'üncü ameliyata beni ikna etti. Bu operasyonu başka bir hastanede geçirdim. Akdeniz Üniversitesi'nden bir profesörle görüştüm, oraya sevkimizi istedik" dedi.

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HEPTATİT B KAPTI, YÜZDE 50 ENGELLİ KALDI

Daha önce 3 ameliyat geçiren Gökmen, 4'ünci ameliyatını da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu belirtti. Burada yapılan testlerde Hepatit B kaptığını öğrendiğini söyleyen Gökmen, "Virüs nedeniyle 1 hafta ameliyat olamadım çünkü vücuduma yüksek derecede anestezi verildiği söylendi. Zaten ağrılar bunun yüzünden olmuş. Tekrar ameliyat oldum, yürüme ihtimalim çok düşüktü. Şu an zor da olsa yürüyorum ama yüzde 50 engelli kaldım" diye konuştu.

"HASTANENİN DENTLENMESİ İÇİN ELİMDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIM"

Çorabını bile eşinin giydirdiğini belirten Metin Gökmen "Savcılık suç duyurusunu kabul etti ve soruşturma başladı. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın bu hastaneyi denetlemesi için elimden ne geliyorsa yapacağım, tüm evrakım elimde, taktıkları platinlerin hepsini saklıyorum" dedi.

Hastaneden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

(DHA)Bu içerik Melih Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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antalya Doktor hastane ameliyat
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