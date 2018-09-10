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Vücudunu gören şaşkına dönüyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.09.2018 13:38 | Son Güncelleme

Vücut geliştirici bu kız görenleri şaşırtıyor.

İşte yaklaşmanın bile cesaret istediği o kadınlar.

Ona yaklaşmak cesaret ister

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Anllela Sagra adlı genç kadın, model ve spor antrenörü.
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Moda tasarımı üzerine çalışmalar yaparken, bir gün spor salonunda hayatı değişti.
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Bir buçuk yıl disiplinli bir çalışma sonucunda şaşırtıcı bir gelişim gösteren Anllela, bir fitness yarışmasında üçüncü bile oldu.
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27 yaşındaki fitness yıldızı Hayley Madigan vücuduyla herkesi kendine hayran bırakıyor.
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İşte genç yıldızın Instagram paylaşımları.
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Robin Triple Dee, kadın vücut geliştiricilerin belki de en iyisi.
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Anahtar Kelimeler:
Vücut Geliştirme kadın

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