Vücudunu kullanarak Instagram’dan ayda 104 bin TL kazanıyor

Ashley Lynn Resch, bedenlerinin gücünü kullanmak konusunda kadınlara cesaret veriyor. 24 yaşındaki model, kadınların seksi görünümlerinden utanmaması gerektiğini düşünüyor. Aynı zamanda öğrenci olan ve feminist hareketle yakından ilgilenen Ashley, kadın takipçilerinin özgüvenlerini artırmaya yardımcı olmak için kullanıyor.

Okuluna online olarak devam ettiğini söyleyen Ashley, okulda çift anadal yaptığını belirterek “Kadın hareketiyle, haklarımız için mücadele etmek ve insanları anlamak konularıyla her zaman yakından ilgilendim. Okulun son yılında modellik kariyerimin ardından kadınların yaşadığı hak ihlalleriyle mücadele etmek için hukuk fakültesine giderek dünyada fark yaratmaya karar verdim” dedi.

Ashley, bazıları tarafından kadın haklarını savunmak istiyorsa bedenini sergilememesi gerektiği şeklinde eleştirilse de, genç kadın bu eleştirilere katılmadığını belirterek “Eleştiriler saçmalık. Bedenimin gücünü biliyor ve bunu tıpkı erkeklerin sonsuza dek yaptıkları gibi kendimi ileriye götürmek için bir avantaj olarak kullanıyorum” dedi.