Vücudunu kullanarak Instagram’dan ayda 104 bin TL kazanıyor

Ashley Lynn Resch, bedenlerinin gücünü kullanmak konusunda kadınlara cesaret veriyor. 24 yaşındaki model, kadınların seksi görünümlerinden utanmaması gerektiğini düşünüyor. Aynı zamanda öğrenci olan ve feminist hareketle yakından ilgilenen Ashley, kadın takipçilerinin özgüvenlerini artırmaya yardımcı olmak için kullanıyor.
Okuluna online olarak devam ettiğini söyleyen Ashley, okulda çift anadal yaptığını belirterek “Kadın hareketiyle, haklarımız için mücadele etmek ve insanları anlamak konularıyla her zaman yakından ilgilendim. Okulun son yılında modellik kariyerimin ardından kadınların yaşadığı hak ihlalleriyle mücadele etmek için hukuk fakültesine giderek dünyada fark yaratmaya karar verdim” dedi.
Ashley, bazıları tarafından kadın haklarını savunmak istiyorsa bedenini sergilememesi gerektiği şeklinde eleştirilse de, genç kadın bu eleştirilere katılmadığını belirterek “Eleştiriler saçmalık. Bedenimin gücünü biliyor ve bunu tıpkı erkeklerin sonsuza dek yaptıkları gibi kendimi ileriye götürmek için bir avantaj olarak kullanıyorum” dedi.
Ashley, 2020 senesine gelindiğinde kadınların nihayet istediklerini yapacak güce kavuştuğunu söyleyerek “Olabildiğince çok para kazanmalı ve kendimizi eğitmeliyiz” dedi.
Instagram’dan seksi pozlarını paylaşarak ayda 104 bin TL kazanan Kanadalı model “Hizmet sektöründeki tam zamanı işimi bıraktım ve risk alarak 2018’de San Diego’ya taşındım. O günden beri modellik yapıyorum ve özel içerikler üretiyorum” dedi.
Instagram’da 914 bin takipçisi olan Ashley, hesabını fayda üretmek için kullanmayı umduğunu söyleyerek “Görünümüm insanların dikkatini çekiyor ve bunu kullanarak topluma faydalı olmak istiyorum” dedi.
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