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Vücudunun üst tarafı olmayan erkek cesedi kıyıya vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 10:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde vücudunun üst tarafı olmayan erkek cesedi kıyıya vurdu.

Vücudunun üst tarafı olmayan erkek cesedi kıyıya vurdu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde vücudunun üst tarafı olmayan erkek cesedi kıyıya vurdu.
İlçe merkezindeki Ayışığı Plajı'nda saat 08.30 sıralarında kıyıya vurmuş halde ceset gören işletme çalışanları durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. Cesedin 24 Ocak'ta hortum faciasında denize sürüklediği araçta kaybolan Kader Buse Acar'a (20) ait olabileceği ihtimali üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve il jandarma komutanlığına bağlı su altı timi ekipleri zodyak botlarla geldi.
Yapılan incelemede cesedin, vücudunun üst tarafının olmadığı ve bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Savcının incelemesi sonrası Kemer Devlet Hastanesi morguna konulan ceset buradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.
FOTOĞRAFLI

Vücudunun üst tarafı olmayan erkek cesedi kıyıya vurduVücudunun üst tarafı olmayan erkek cesedi kıyıya vurduVücudunun üst tarafı olmayan erkek cesedi kıyıya vurduVücudunun üst tarafı olmayan erkek cesedi kıyıya vurdu

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