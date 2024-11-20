Vücudunun yarısı balçık altında kaldı! Balık tutmak için girdiği gölde battıkça battı... Dakikalarca kurtarılmayı bekledi...

Sancaktepe'de korku dolu anlar... Bugün öğle saatlerinde Aydos Millet Bahçesi içerisindeki gölete balık tutmaya gelen Berat Can, bataklığa düştü.

Yürüyerek gölün karşısına geçmek isterken göle düşen Can, batmaya başladı. Battığı yerde debelenip durdu ancak bir türlü çıkamadı. İmdadına yürüyüş yapmaya gelenler koştu.

ONLAR DA YARDIM EDEMEDİ

Çevredekiler yardım edemeyince durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri bataklığa batan Can'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından ekipler Berat Can’ı halat ve merdiven yardımıyla kurtardı. Sağlık durumu iyi olan Can, daha sonra arkadaşlarının olay yerine gelmesiyle Millet Bahçesi’nden ayrıldı.

‘BALIK TUTMAYA GELDİM, BALIK OLUP YAKALANDIK’

Berat Can, “Balık tutmaya geldim, balık olup yakalandık. Karşıya geçiyordum. 2-3 adım attım. Çıkamadım. Yarım saat bekledim. Önce sağ olsun ablalar yardım etti. Fazla bir bataklık yoktu. 2 adım attım battım. Durumum iyi. Bir şeyim yok" dedi.

‘YARDIM SESLERİ DUYDUK’

Selin Tan, “Arkadaşlarımla yürüyüş yapıyorduk. Yardım sesleri duyduk. Arkadaşı görünce de durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdik. Yarım saat gibi bir süre bataklıkta kaldı. Kendi çabalarımızla kurtarmaya çalıştık ama ne yapacağımızı tam olarak bilemedik. Yanlış bir şey yapmaktan korktuğumuz için ekipleri bekledik. Ekiplerde kısa sürede gelince olay çözüme kavuştu" diye konuştu.

(DHA)