Vücudunun yarısı yanan sürücüye deri nakli yapıldı

Hastanın eklem yerlerinde hareket kısıtlığını önlemek için de yama ameliyatı yaptıklarını anlatan Yastı, "Sol elinin üstü ve sol dirseğinde hareket kısıtlığı yapacak yerlerde ise bağ dokuyu destekleyici ürünlerin üzerine aynı seansta dizinden ve bacaklarından alınan parçalarla kapatma işlemi olarak tabir ettiğimiz deri nakli uyguladık." ifadelerini kullandı.

Hastanın vücudunda 2 ve 3'üncü derecede yanıklar bulunduğunu ifade eden Yastı, "Tedavi sürecinde, ilk olarak ölü derilerin çıkarılması ameliyatları yapıldı. İkinci derece derin olan yanık yerlerinde ise deri benzerlerini kullandık." dedi.

Prof. Dr. Yastı, yanık tedavisinde önemli olanın hastayı akut yanık şokundan kurtarmak olduğunu vurgulayarak, "Hastamız yaşadı ama topluma hareket bozukluğu ya da organ kayıplarıyla gönderirseniz bu hastalar için çok travmatik durumlara sebep olabiliyor. Hastamız kliniğe yatışından itibaren de fizyoterapistlerimiz eşliğinde fizik egzersizleri yapıyor. Tedavisi tamamlandıktan sonra da eski hayatına devam edecek." bilgisini verdi.

- "Arabanın içinde sadece 2 saniye kaldım"

27 yaşındaki Selvan Pala, alev topuna dönen aracından son anda kurtulduğunu belirterek, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Yenimahalle'de bir akaryakıt istasyonunda LPG'li otomobiline yakıt aldıktan çok kısa süre sonra aracının alevler içinde kaldığını söyleyen Pala, "Arabayı çalıştırdım daha 50 metre bile ilerlemeden arabanın içi bir anda alev aldı. Kendimi hemen dışarı attım. Yanan arabanın içinden can havliyle çıktım. Çok kısa süre alevlere maruz kaldım ama vücudumun büyük bölümünde yanıklar oluştu." dedi.

Yanan aracının son haline baktığında yaşadıklarına bir türlü inanamadığını dile getiren Pala, "Araç, eski model olduğu için problem tek bir noktada değil birçok yerde olabiliyor. Arabaya baktığımda yaşadığım için 'Çok şükür' diyorum, arabanın erimeyen yeri kalmamış. Aracın içinde sadece 2 saniye kaldım, daha uzun kalabilirdim. Bu yanıklar da daha derin olabilirdi." diye konuştu.