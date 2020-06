Vücudunun yüzde 85’i yanan Avustralya güzellik kraliçesi çıplak poz verdi

Avustralyalı Carol Mayer, 2000 yılında nasıl başladığını hatırlamadığı bir yangında ciddi şekilde yaralandı. Yangına dair tek hatırladığı an, 18 aylık oğlu Zac ile birlikte yanan evi terk ettiği an. Mayer, sekiz hafta boyunca komada kaldı. Vücudundaki yanıklar nedeniyle dokuz ay boyunca yoğun bir tedavi gördü ve 100’ün üzerinde operasyon geçirdi.

Bugün Carol Mayor 53 yaşında. Avustralya’da yaşayan Londralı ünlü fotoğrafçı Brian Cassey ile yaptığı son iş birliği, Mayor’un mücadeleci ruhunun kanıtı. The Skin I’m In (İçinde Bulunduğum Deri) isimli portresi, Portreit of Humanity 2020 ödüllerinde seçmelere kaldı.

Carol Mayor, 1983 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında birincilik kazanmıştı. Carol, yangından sonra yaşadıklarını “İyileşeceğini biliyorsun, ama sabır göstermelisin. Olanı olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmelisin. Ancak bu sayede sabırlı olma sanatını öğrenmiş olursun” sözleriyle tanımlamıştı.

Başına gelenler karşısında yılmayan Carol “Yanmak, bir insanın fiziksel ve ruhsal olarak yaşayacağı en zor şeylerden biri. Ama eğer gerçekten benimki gibi mücadeleci bir ruhunuz varsa cesaret ve kararlılıkla bunu aşabilirsiniz” sözleriyle düşüncelerini ifade etti.