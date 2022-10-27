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  4. Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusunun tek nedeni diş sağlığı değil!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusunun tek nedeni diş sağlığı değil!

27.10.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağız kokusu, vücutta olağandışı damar şişmesi karaciğer toksisitesinin gizli belirtileri olabileceği belirtiliyor. Dünya çapında gizli bir sağlık sorunu olarak yükselişe geçen karaciğer sorunlarının 10 kişiden birini etkilediği tahmin ediliyor. Aşırı alkol kullanımı karaciğer yetmezliğinin önde gelen nedenlerinden biri olsa da sağlıksız beslenme de nedenlerinden biri olabilir.

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusunun tek nedeni diş sağlığı değil!

Karaciğer Araştırma Vakfı'na göre, karaciğer hastalığı, Birleşik Krallık'ta her yıl artan tek ölüm nedenidir ve bu sorun küresel olarak artan bir sağlık yükü haline gelmektedir. Karaciğer sorunları da gençler arasında giderek daha fazla görülüyor. Sadece Birleşik Krallık'ta kronik karaciğer hastalığından ölüm oranı 1970'den bu yana %400'ün üzerinde arttığı belirtiliyor.

KARACİĞER SAĞLIĞINIZIN İYİ OLMADIĞINI GÖSTEREN BELİRTİLER

Karaciğer, yağ metabolizmasına yardımcı olmak ve hormonları düzenlemek de dahil olmak üzere vücutta çok sayıda rol oynar. En temel işlevlerden biri, kandaki toksinleri filtrelemek, tipik olarak her dakika yaklaşık 1,4 litre kanı filtrelemek. Ancak karaciğerinizde bir sorun olduğunda toksin seviyeleri yükselerek çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

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Kalıcı hasarı önlemek için, gerekli uygun değişiklikleri yapmak için toksik bir karaciğerin belirtilerini tespit etmek hayati önem taşır.

KARACİĞER TOKSİSİTESİ BELİRTİLERİ

  • Ağız kokusu
  • Baş ağrısı ve migren
  • Aşırı terleme
  • Şişkinlik
  • Örümcek damarları
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Hafif evrede bile toksik karaciğer hastalığına sahip olmak ciddi olabilir. Tedavi edilmezse kalıcı karaciğer skarlaşmasına veya siroza dönüşebilir, bu da tam karaciğer yetmezliğine ve hatta ölüme yol açabilir. Belirtilerden bir veya birkaçı varsa mutlaka en kısa zamanda doktorunuza başvurun.


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