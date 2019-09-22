HABER

Vücudunuzda beyaz lekeler yayılıyorsa dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.09.2019 09:04 | Son Güncelleme

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr.

Vücudunuzda beyaz lekeler yayılıyorsa dikkat

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Savaş Çekmen, halk arasında ala alaca olarak adlandırılan deride beyaz lekeler olarak ortaya çıkan Vitiligo hastalığı hakkında bilgi verdi.
Vitiligo’nun kesin nedeni tam olarak bilinmeyen deride pigment kaybına bağlı olarak gelişen bir deri hastalığı olduğunu aktaran Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Savaş Çekmen, bunun son zamanlarda kişinin kendi bağışıklık sisteminin neden olduğu bir hastalık olduğunun düşünüldüğünü ifade etti. Vitiligo’nun haşimato, sedef gibi diğer oto ümmin hastalıklarla birlikte görüldüğünü belirten Dr. Çekmen, “Vitiligo; bağışıklık sistemi hastalıkları olan kişilerde daha sık görüldüğü için bu hastalığın da bir oto ümmin hastalığı olduğu düşünülüyor” diye konuştu.
Genelde yaz aylarında daha sık görülen bu hastalığın belirtilerinden de söz eden Dr. Çekmen, “Deride beyaz lekeler halinde görülüyor, bu nedenle halk arasında ala, alaca gibi isimleri de var” dedi.
Bu beyaz lekelerin neden ve nasıl oluştuğunu ise Dr. Çekmen şöyle özetledi:
"Deride melanosit denen cilde rengini veren hücreler var, vücudumuzdaki bağışıklık hücreleri bilinmeyen bir nedenle belli bölgelerdeki deriye renk veren hücreleri bir düşman olarak algılıyorlar ve bunlara saldırıyorlar, böylece bu hücreleri yok ediyorlar ve bu bölgelerde beyaz tabakalar oluşuyor. Özellikle yaz aylarında tenin bronzlaşması ile birlikte daha da belirgin bir hale geliyor. Güneş de bunu etkileyen faktörlerden bir tanesi, buna güneş yanıkları da neden oluyor, özellikle yaz aylarında hasta sayısı da artıyor” ifadelerini kullandı.

"Tedavisi en zor deri hastalığı"
Vitiligo’nun yayılabilen bir hastalık olduğunu da sözlerine ekleyen Dr. Çekmen, “Bu, tedavisi en zor olan cilt hastalıklarından biridir, kesin bir tedavisi yok ancak bulaşıcı değildir, vitiligosu olan hastalardan çekinmeye gerek yok, erken aşamada gelinirse bir takım tedavi yöntemleri var, uzun süreli tedavilerle bazı vakalarda deri eski rengine dönebiliyor. Bunun oluşmaması için ve yayılmaması için yaz - kış güneş kremi kullanılması lazım, vitiligosu olan hastanın da 2, 3 saat arayla bu güneş kremini yinelemesi lazım” şeklinde konuştu.
Vitiligo’nun tüm vücutta görülebildiğine değinen Dr. Çekmen, bunun yüz, genital bölgede daha çok görüldüğünü, saç ya da kaşta görüldüğünde saç ya da kaşın beyazladığını anlattı.

“Vitiligo bulaşmaz”
Vitiligo’nun tedavisi hakkında da bilgi veren Dr. Savaş Çekmen, "Tedavide kullandığımız özel cihazlarımız var; solaryuma benzer cihazlardır bunlar. Haftada 2,3 gün bu cihazlara girip, aylar süren tedavi sonrasında eski renge dönülmesi de olanaklı olabiliyor” diye konuştu. Vücudumuzda beyaz bir leke gördüğümüzde, mutlaka bir cilt doktoruna gitmemiz gerektiğini belirten Dr. Çekmen, “Bazı beyazlıklar, açık ben, mantar vs olabilir. Vitiligo küçük başlar ancak zamanla yayılır, kaşıntı olmaz, vitiligo için, wood denilen mor ışıkla kesin tanı koyuyoruz, ayırt edilemeyen durumlarda kesin tanı için parça alınarak biyopsi de yapılabilir” dedi.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Ambulans uçak 76 yaşında hasta için havalandıAmbulans uçak 76 yaşında hasta için havalandı
Hollanda'da Ulusal Çiş Günü: Yoğun caddelere her 500 metrede bir umumi tuvalet yapılması için çağrı yapıldıHollanda'da Ulusal Çiş Günü: Yoğun caddelere her 500 metrede bir umumi tuvalet yapılması için çağrı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama!

İstanbul'da gece yarısı dehşet! Sokağı kan gölüne çevirdiler!

İstanbul'da gece yarısı dehşet! Sokağı kan gölüne çevirdiler!

Kadıköy'de tartışma yaratan pozisyon!

Kadıköy'de tartışma yaratan pozisyon!

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.