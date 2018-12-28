Vücudunuzu 9 adımda yeni yıla hazırlayın

Hemen her hastalığın temelinde yatan ‘kötü beslenme’; şu anımızdan geleceğimize tüm hayatımızı etkiliyor. Artan obezite ile birlikle diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon, gün içinde enerji düşüklüğü, halsizlik,kötü uyku kalitesi ve kısırlık gibi birçok sağlık sorunu yaşıyoruz. Tüm bu sorunların üstesinden gelebilmek için yeni yılda yeni kararlar alarak değişime buzdolabından başlamak gerekiyor. İşte Medical Park Fatih Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevil Nas Şan’dan 9 adımda yeni yılın sağlık formülleri… -Buzdolabının içini sağlık dolduralım. -Sağlıklı adım, yiyecek alışverişi ile başlar. Alışveriş torbanız da zararlı neler var? Önce farkına varalım. Her yaş grubu için zararlı olan şarküteri ürünleri, asitli ve şekerli içecekler, hazır çorbalar, çeşniler, işlenmiş etler (nugget-şinitzel-hazır kadınbudu vb.) mutfağımıza girmesin. -Kimlerin mutfağında ‘abur cubur çekmecesi’ var? -Paket ürünler, zararlı koruyuculardan doymuş yağdan şeker ve glikoz şurubu gibi şekerden de zararlı şeker içerir ve tüm ailemizi zehirler. Artık bu çekmeceyi boşaltma zamanı. Paketlenmiş ürünler yerine ev yapımı doğal ürünler yapıp canımız bu tarz gıdalar istediğinde tüketebiliriz.

-Ebeveynseniz ilk kararınız yiyecek içecek seçimleriyle çocuğunuza örnek olmak. -Siz doğru yeme davranışı edinin ki, çocuğunuzda sağlıkla büyüsün. -Kaliteli yaşam kaliteli uykuyla başlar. -Yatma-kalkma saatlerinizi gün doğumuna göre ayarlayın. Yemek saatleriniz ve öğün sıklığınız biyolojik saatinize uygun çalışsın. -Kilo vermeniz gerekiyorsa lütfen aceleci davranmayın. -1 ayda şu kadar kilo vermem lazım, şok diyet, mucize diyetler gibi cezbedici isimlere aldanmayın. İşin uzmanına danışın ve sağlıklı kilo vermeyi öğrenin. -Zayıflama çayı-zayıflama hapı gibi tehlikelere asla kulak asmayın. -Kilo vermenin mucizesi yoktur, her şey yeterli süre ve bu süreçte yaptıklarınıza bağlıdır. Verilmeyecek kilo yoktur, bunu da unutmayın. -Yiyeceklerin pişme yöntemlerine çok dikkat edilmeli. -Bu yıl derin yağda kızartmaya son verelim. Yiyecek ne kadar sağlıklı olursa olsun, kızartıldığı zaman hem vitamin -mineral düzeyi azalıyor hem yanan yağ ile birlikte kanserojen hale geliyor. Et ve balık yemeklerini, haşlama -ızgara -fırın -sote şeklinde, sebzeleri ise buharda haşlama şeklinde yapalım.

-Dışarıda tercih edilen besin seçimlerine dikkat! -Fast food’un en tehlikeli besin grubu olduğunu biliyoruz ama bazen ev yemeği diye tercih ettiğimiz dışarıda hazırlanan yemekler de çok zararlı olabilir. Dışarıda yemek seçerken, pişirilme yöntemine, kullanıldığı yağ çeşidine, yiyeceğin işlenmiş olup olmamasına, içerisinde pirinç- patates- fazla yağ gibi fark etmeden fazla kalori almamıza sebep olacak gıdaların bulunup bulunmadığına dikkat etmeliyiz. -Hep masum gibi duran şeker- katkı maddesi içeriği ve enerjisi çok yüksek olan içeceklere dikkat! -Baş içeceğimizin su olduğunu unutmadan hazır meyve suları, asitli içecekler, şekerli içecekleri asla tüketmemeyi bu yıl alışkanlık haline getirelim. EN BÜYÜK PİYANGO ‘MUTLULUK’ Bedenimizi yeni yıla hazırladık, peki ya ruhumuz? Yeni yılda karamsarlıktan nasıl kurtulabiliriz, piyangoya umut bağlamak doğru mu? Neden mutlu olamıyoruz? Tüm bu soruların yanıtını Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe’den Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Selma Bozkurt Zincir verdi.

Yeni bir yıl, herkes için yeni umutlar demek. Umut insanı hayata bağlayan en önemli etkenlerden biri. Bu anlamda bakıldığında yeni yılda çeşitli beklentilerimizin, hayallerimizin gerçekleşmesini ummak, umut etmek gayet doğal ve sağlıklı. Fakat hayatın akışı içinde, ‘yılbaşı da olsa’ tek bir gecede yaşamımızdaki her şeyin değişip dönüşmesi, hayallerimizin gerçekleşmesi, yaşamımızın tümüyle iyileşmesi ancak masallarda ve filmlerde mümkün. Ertesi gün, 1 Ocak 2019’da piyango vurmadıysa, büyük bir hayal kırıklığı yaşamamak için kişisel beklentilerimizi gerçekleştirmek adına somut hedefler belirlemeli ve küçük de olsa her gün istikrarlı adımlar atmalıyız. PARAYLA SAADET OLMAYABİLİR Tüm parasını piyango biletine yatıranlar, bir gecede zengin olup hayatının değişeceğine ve mutluluğu yakalayabileceğine inanan kişiler… Bu kişiler genellikle çalışıp emek harcayarak, iyi ilişkiler kurarak kendi sosyal çevrelerinde mutlu olamayacaklarını düşünen insanlar. Şöhret, zenginlik, para ile alınabilecek şeylerle mutluluğu eşdeğer görmek, en büyük yanılgı. Evet, parayla eğlencenin çeşidini artırabilirsiniz, ama mutluluğu satın alamazsınız. İnsanoğlu, etrafında her koşulda güvenebileceği dostları, yakınları olduğunda ve samimi ilişkiler kurabildiğinde, hayata dair acı-tatlı ne varsa değer verdiği diğer kişilerle paylaşabildiğinde mutlu olan bir varlık. Mutluluğu dışarıdan gelecek bir ödül gibi düşünmemek lazım. Mutlu olmayı istemek, emek harcamak ve etrafımızdaki insanlara değer vermekle başlayabiliriz.

SANAL DÜNYAYI BIRAKIP GERÇEĞE DÖNÜN İnternetin hayatımıza girmesiyle giderek artan bilgiye ulaşım hızı ve gücü, bizleri insan doğasına aykırı şekilde bir haz-hız ve tüketim çılgınlığına sürükledi. İnsanlarda tüketim çılgınlığının oluşmasında hiç kuşkusuz sosyal medya büyük rol oynuyor. Gözler önüne serilen lüks yaşam tarzları, genel topluma haz odaklı ve emek vermeden hızla her şeye erişme, sahip olma ve tüketmeyi empoze ediyor, adeta normalleştiriyor. Bunun sonucunda insanlar küçük şeylerden mutlu olmayı unutuyor ve parayla satın alınamayan değerlere kıymet vermiyor. Günümüzde birçok insan, özellikle de genç yetişkinler, bağ kurma ihtiyacını görmezden gelerek ihmal ediyor. Sevmeye ve sevilmeye ihtiyacı olmasına rağmen bunun peşine düşmüyor, fakat bunun yerine mutlu olabilmek için kendini yemek yemeye, aşırı çalışmaya, internete (sosyal medyaya), yüzeysel ilişkilere veriyor. Hissizlik, cansızlık halini telafi etmeye çalışıyor. Yeni yılda herkese, sosyal medyaya ayıracakları vakti kendi çevrelerindeki arkadaşlarına ve ailelerine ayırmalarını, yüz yüze iletişimin olduğu gerçek paylaşımlarda bulunmalarını öneririm.