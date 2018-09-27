Sosyal medyada hızla yayılan anlarda yarı çıplak olduğu görülen vücut geliştirme şampiyonunun kız arkadaşını öldüresiye dövdüğü görüldü.

Vücut geliştirme şampiyonu kız arkadaşını öldüresiye dövdü

1 / 14 Amerika'nın Michigan eyaleti korkunç bir olaya sahne oldu.

2 / 14 35 yaşındaki vücut geliştirme şampiyonu Paul Bashi, kız arkadaşını öldüresiye dövdü.

3 / 14 Geçen ay yaşanan olayının görüntüleri ilk kez yayınlandı.

4 / 14 Dehşet anları izleyenlerin kanını dondurdu.

5 / 14 22 yaşındaki mağdur Kristina Perry, erkek arkadaşı yüzünden ölümle burun buruna geliyor.

6 / 14 Bashi oturma odasında genç kadına tam 40 dakika boyunca şiddet uyguluyor.

7 / 14 Bashi'nin genç kadına 100'den fazla tekme attığı ve aynı anda bıçakladığı ortaya çıktı.

8 / 14 Vücut geliştime şampiyonu olan adamın darbeleri genç kadını komaya soktu ve koma hali günlerce sürdü.

9 / 14 Genç kadını komşuları baygın haldeyken buldu ve hemen hastaneye yetiştirdi.

10 / 14 Amerika'yı dehşete düşüren olayda şoke eden bir gelişme de yaşandı.

11 / 14 Duruşma esnasında genç kadının sözleri dehşete düşürdü.

12 / 14 Perry, cezanın geri çekilmesini ve dayak yemesinin kendi suçu olduğunu söyledi.

13 / 14 Şimdi hapiste olan Bashi, cinayete teşebbüsten yargılanıyor ve salıverilmesi için 5 milyon dolar kefalet isteniyor.