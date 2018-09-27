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Vücut geliştirme şampiyonu kız arkadaşını öldüresiye dövdü

DÜNYA HABERLERİ  | 27.09.2018 10:03 | Son Güncelleme

ABD'de bir evin oturma odasında kaydedilen görüntüler dünyada yankı uyandırdı.

Sosyal medyada hızla yayılan anlarda yarı çıplak olduğu görülen vücut geliştirme şampiyonunun kız arkadaşını öldüresiye dövdüğü görüldü.

Vücut geliştirme şampiyonu kız arkadaşını öldüresiye dövdü

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Amerika'nın Michigan eyaleti korkunç bir olaya sahne oldu.
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35 yaşındaki vücut geliştirme şampiyonu Paul Bashi, kız arkadaşını öldüresiye dövdü.
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Geçen ay yaşanan olayının görüntüleri ilk kez yayınlandı.
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Dehşet anları izleyenlerin kanını dondurdu.
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22 yaşındaki mağdur Kristina Perry, erkek arkadaşı yüzünden ölümle burun buruna geliyor.
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Bashi oturma odasında genç kadına tam 40 dakika boyunca şiddet uyguluyor.
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Bashi'nin genç kadına 100'den fazla tekme attığı ve aynı anda bıçakladığı ortaya çıktı.
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Vücut geliştime şampiyonu olan adamın darbeleri genç kadını komaya soktu ve koma hali günlerce sürdü.
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Genç kadını komşuları baygın haldeyken buldu ve hemen hastaneye yetiştirdi.
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Amerika'yı dehşete düşüren olayda şoke eden bir gelişme de yaşandı.
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Duruşma esnasında genç kadının sözleri dehşete düşürdü.
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Perry, cezanın geri çekilmesini ve dayak yemesinin kendi suçu olduğunu söyledi.
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Şimdi hapiste olan Bashi, cinayete teşebbüsten yargılanıyor ve salıverilmesi için 5 milyon dolar kefalet isteniyor.
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kadına şiddet dayak ABD

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