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Vücut geliştirme sporcusu avukata disiplin kovuşturması yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 09:04 | Son Güncelleme

İSTANBUL Barosu üyesi avukat tarafından, avukat, hakim ve savcıların ortak sosyal medya platformundan vücut geliştirme sporu yaparken çekilmiş yarı çıplak fotoğraflarını paylaştığı iddiasıyla İzmir Barosu'na şikayet edilen avukat Orhan Önal için, disiplin kovuşturması açılmasına gerek görülmedi.

Vücut geliştirme sporcusu avukata disiplin kovuşturması yok

İZMİR, (DHA)- İSTANBUL Barosu üyesi avukat tarafından, avukat, hakim ve savcıların ortak sosyal medya platformundan vücut geliştirme sporu yaparken çekilmiş yarı çıplak fotoğraflarını paylaştığı iddiasıyla İzmir Barosu'na şikayet edilen avukat Orhan Önal için, disiplin kovuşturması açılmasına gerek görülmedi.
İstanbul Barosu üyesi avukat Nazlı Sezer, vücut geliştirme sporu yapan İzmir Barosu üyesi avukat Orhan Önal'ın antrenman yaparken çekilenlerin de aralarında bulunduğu yarı çıplak haldeki fotoğraflarını, Facebook'taki 40 bini aşkın üyesi bulunan 'Avukat-Hakim-Savcı Tüm Hukukçular Omuz Omuza' isimli platformda paylaştığı iddiasıyla geçen yıl şikayette bulundu. Sezer, bu durumun meslek onuru ve saygınlığı ile bağdaşmadığını belirtti. Şikayet dilekçesini İzmir Barosu'na iletilmek üzere İstanbul Barosu'na veren Avukat Sezer, avukat Önal'ın kendisine yapılan uyarılara rağmen paylaşımları kaldırmadığını, aksine kişisel bir çatışmaymış gibi bu durumu sosyal mecralara yansıttığını, yazarlık yaptığı bir internet haber sitesinde de lehine haber yaptırdığını öne sürdü.
Şikayet dilekçesinin ulaşması üzerine İzmir Barosu tarafından avukat Orhan Önal'dan savunma istendi. Avukat Önal yaptığı savunmada, Avukat Sezer'in daha önce de iki kez aynı konuyla ilgili hakkında şikayette bulunduğunu, İzmir Barosu yönetim kurulunun, disiplin kuruluna sevk etmeksizin şikayeti reddettiğini belirtti. Hakkındaki iddaların yersiz ve mesnetsiz olduğunu öne süren Önal, takipsizlik kararı verilmesini talep etti.
KOVUŞTURMAYA GEREK GÖRÜLMEDİ
İzmir Barosu yönetim kurulu, geçen ay yaptığı değerlendirme ile avukat Orhan Önal'ın paylaştığı fotoğrafların, yaptığı sporla ilgili olduğuna, başka bir amaç taşımadığına karar verdi. Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği meslek kurallarına da bir aykırılık tespit edilmediği vurgulanarak, Önal aleyhine bir kovuşturma açılmasına yer olmadığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Vücut geliştirme sporcusu avukata disiplin kovuşturması yokVücut geliştirme sporcusu avukata disiplin kovuşturması yok

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