GÜLSEM ADAM - Antalya'da mahsur kaldıkları sarp kayalıklardan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince helikopterle kurtarılan üç kişiden üniversite öğrencisi Ozan Kuşçu, "Vücut ısımız hızla düşerken devletimiz imdadımıza yetişti." dedi.

Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık mevkide 36 saat mahsur kaldıktan sonra 22 Şubat'ta Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince helikopterle kurtarılan üç kişiden19 yaşındaki üniversite öğrencisi Kuşçu, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Kuşçu, bir video paylaşım sitesi için görüntüler çekerek içerik ürettiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla Hisarçandır'ın yolundan eski Likya Yolu'na doğru yürüyüşe geçtiklerini anlatan Kuşçu, ardından tırmanış yaptıklarını, bir yandan da video çektiklerini belirtti.

Dağa tırmanırken bir anda havanın sertleştiğini, dolu başladığını ifade eden Kuşçu, şöyle konuştu:

"Tırmandığımız yerden inemeyince jandarmadan yardım istedik. Yerler ıslanmıştı, keskin kayalıklar vardı. Yardımımıza gelen AKUT ile aramızda bin metrelik mesafe vardı. Ekiplerin olduğumuz yere çıkmaları da tehlikeliydi. Sahil Güvenlik helikopteri, hava çok sisli olduğu için ilk denemede bizi alamadı. Bir süre daha bekledik. Yağmurdan ve soğuktan daha fazla etkilenmemek için bulunduğumuz yere çadır kurduk. Daha sonra helikopterle bizi kurtarmayı başardılar. Arkadaşlarımızdan biri soğuktan çok etkilendi, şiddetli rüzgar da çıkınca olaylar kötüye gitmeye başladı. Yiyeceğimiz bitmek üzereydi. Sürekli arkadaşımızın ayağını ovaladık, onunla ilgilendik."

Zor şartlarda, burunları bile kanamadan kendileri kurtaran herkese teşekkür eden Kuşçu, "Vücut ısımız hızla düşerken devletimiz imdadımıza yetişti. Devletimiz bizi kurtardığı için minnettarız. Bizimle çok fazla ilgilendiler, bizi kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar." dedi.

