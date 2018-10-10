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Vücut kendini uykuda tamir ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.10.2018 13:07 | Son Güncelleme

VÜCUDUN kendini uykuda tamir ettiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr.

Vücut kendini uykuda tamir ediyor

İSTANBUL, (DHA)- VÜCUDUN kendini uykuda tamir ettiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Sarıçam, "Gün içinde yıpranma sonrası tamir faaliyetleri uykuda olur. Bu yüzden kaliteli gece uykusu çok önemli" dedi.

Sağlıklı bir uyku için dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi veren Medicana International Ankara Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Sarıçam, "Bundan yaklaşık bin yıl önce büyük tıp doktoru İbn-i SİNA Tıbbın Kanunu (EL-KANUN Fİ’T-TIBB) kitabında sağlıklı yaşam için yer verdiği öneriler arasında diyet, egzersiz ve uykudan bahseder. Vücudun gün içinde yıpranması sonucu tamir faaliyetleri uykuda olur. Bu yüzden kaliteli gece uykusu çok önemlidir” diye konuştu.

"SAĞLIKLI BİRİ ZORLANMADAN UYANMALI"

Sağlıklı bir uykunun iki aşamadan oluştuğunu anlatan Uzm. Dr. Ersin Sarıçam, vücudun gıdasının oksijen olduğunu ve uyku sırasında oksijen değerlerinin düşmemesi gerektiğini vurguladı. Uzm. Dr. Sarıçam, "Vücudun tamir döneminde uyku süresi, uyku zamanı ve uyku kalitesi çok önemlidir. Sağlıklı insan uykudan uyandığında zorlanmadan kalkmalı ve yorgun olmamalıdır. Eğer sabahları yorgun kalkıyorsak, baş ağrısı ile uyanıyorsak, gece uykuda çene sıkma ya da diş gıcırdatması varsa, eşimiz ya da bir tanık tarafından nefes kesilmesi oluyorsa, gündüz yemeklerden sonra uyuklama oluyorsa gece uyku kalitemiz iyi değildir, vücut dinlenmemiş demektir. Bu duruma tıkayıcı uyku bozuklukları Obstrüktif Sleep Apne (OSAS) olarak adlandırılmaktadır” ifadelerini kullandı.

"KRONİK YORGUNLUK OLUŞABİLİR"

Gece uykusunun kaliteli olmadığı durumlarda gün içi yorgunluk, çarpıntı atakları ve sabah tansiyon yükselmesi gibi istenmeyen sorunların oluşabileceğini aktaran Dr. Sarıçam, “Uyku kalitesindeki problemler en sık deviasyon, polip, küçük dil sarkması, boyun kısalığı gibi üst hava yolu sorunlarından kaynaklanır. Bazen obezite nedeniyle Pickwikan Sendromu dediğimiz göğüs kafesi problemleri de buna sebep olur. Bu durum fark edilmezse hasta kronik yorgunluk hissetmeye başlar. Buna çarpıntı, nefes darlığı eklendiğinde sıklıkla kardiyoloji polikliniğe başvururlar. Bazen tetkikler sonrası Koroner Anjiografi ihtiyacı bile duyulabilir. Koroner Anjiografi’de tıkayıcı uyku bozukluklarını destekleyecek kan akış bozuklukları görebiliriz” dedi.

"KİLO KONTROLÜ GEREKİYOR"

Gece oluşan kalp krizlerine uyku bozukluklarının etkisi olduğunu belirten Sarıçam, “Polikliniğimize bahsettiğimiz belirtilerle başvuran hastalarımıza uyku bozukluk şikâyetlerini sorarız. Göğüs hastalıkları ve kulak burun boğaz polikliniklerinden konsültasyon desteği isteriz. Bu tip durumlarda tedavimizi, uyku laboratuvarında uyku testi, göğüs hastalıkları ve kulak burun boğaz poliklinik muayenesi sonrası planlarız. Tedavimizde, davranış tedavisi, kilo kontrolü, CPAP-BPAP pozitif basınçlı cihazlar, burun ve ağız apareyleri kullanılabilir” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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