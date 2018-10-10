Vücut kendini uykuda tamir ediyor

İSTANBUL, (DHA)- VÜCUDUN kendini uykuda tamir ettiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Sarıçam, "Gün içinde yıpranma sonrası tamir faaliyetleri uykuda olur. Bu yüzden kaliteli gece uykusu çok önemli" dedi.

Sağlıklı bir uyku için dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi veren Medicana International Ankara Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Sarıçam, "Bundan yaklaşık bin yıl önce büyük tıp doktoru İbn-i SİNA Tıbbın Kanunu (EL-KANUN Fİ’T-TIBB) kitabında sağlıklı yaşam için yer verdiği öneriler arasında diyet, egzersiz ve uykudan bahseder. Vücudun gün içinde yıpranması sonucu tamir faaliyetleri uykuda olur. Bu yüzden kaliteli gece uykusu çok önemlidir” diye konuştu.

"SAĞLIKLI BİRİ ZORLANMADAN UYANMALI"

Sağlıklı bir uykunun iki aşamadan oluştuğunu anlatan Uzm. Dr. Ersin Sarıçam, vücudun gıdasının oksijen olduğunu ve uyku sırasında oksijen değerlerinin düşmemesi gerektiğini vurguladı. Uzm. Dr. Sarıçam, "Vücudun tamir döneminde uyku süresi, uyku zamanı ve uyku kalitesi çok önemlidir. Sağlıklı insan uykudan uyandığında zorlanmadan kalkmalı ve yorgun olmamalıdır. Eğer sabahları yorgun kalkıyorsak, baş ağrısı ile uyanıyorsak, gece uykuda çene sıkma ya da diş gıcırdatması varsa, eşimiz ya da bir tanık tarafından nefes kesilmesi oluyorsa, gündüz yemeklerden sonra uyuklama oluyorsa gece uyku kalitemiz iyi değildir, vücut dinlenmemiş demektir. Bu duruma tıkayıcı uyku bozuklukları Obstrüktif Sleep Apne (OSAS) olarak adlandırılmaktadır” ifadelerini kullandı.