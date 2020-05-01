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Vücut kıllarından kurtulmak için doğal tarifleri

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

İstenmeyen tüyler vücutta görülmeye başladığı zaman kıyamet kopar. Sanki dünya başımıza yıkılmış gibi davranmaya başlarız. Hemen bu sorunumuzu çözecek bir formül bulmaya koyuluruz. Genellikle ilk tercih bizim için özel olarak üretilmiş ürünleri kullanmaktır. Ancak hiç doğal yollardan elde edeceğimiz bir tüy dökücü ile sorunumuzu çözebileceğimizi düşündünüz mü?

Vücut kıllarından kurtulmak için doğal tarifleri

Kadınların en büyük kabusu istenmeyen tüylerdir. Bacak, kol ve yüzde çıkan istenmeyen tüylerden bir an önce kurtulmak amacıyla bu iş için özel olarak üretilmiş ürünleri kullanan kadınlar, günümüzde doğal yollardan elde edilen tüy dökücüleri de tercih etmeye başladı. Evde bilinen malzemelerden kolayca hazırlayabileceğimiz bu ürünlerle, istediğimiz sonucu elde etmek hiç de zor değil. Doğal yollarla hazırlanan karışımlar sayesinde hem sağlıklı hem de etkili bir şekilde tüylerinizden kurtulabilirsiniz.

YÜZÜNÜZDEKİ TÜYLERDEN NOHUT VE LİMON MUCİZESİ İLE KURTULUN

Nohut, bakliyat ürünleri içerisinde sevilen bir yiyecektir. Ancak limon ile karıştırıldığı zaman eşsiz bir tüy dökücüye dönüşebiliyor. Özellikle yüzdeki ufak tüyler için birebir olan nohut unu ve limon karışımı, aynı zamanda yüzdeki ölü deri hücrelerini de azaltarak, cildinize canlılık kazandırır.

Malzemelerimiz 5 çorba kaşığı nohut unu, yarım limon suyu, 1 çay kaşığı doğal yoğurt.
Tüm malzemeleri bir kasede yoğun kıvama gelene kadar karıştırın.
Krem haline gelen formülümüzü yüzünüze uygulayın ve 20 dakika kadar bekletin.
Formül yüzünüzde kuruduğunda havlu ile silinç
Uygulamayı haftada iki ya da üç kez yapabilirsiniz.

CEVİZ KÜRÜ İLE TÜYLERE ELVEDA!

Görsel 2

Ceviz, zeka geliştirici yönü ile bilinir. İçerisinde bulunan omega-3 ve protein beynimizi besliyor. Cevizin içi kadar kabuğu da son derece faydalı bir maddedir. Kabuğun tüy dökücü özelliğini duyan herkes ise şaşırıyor.

Kür için malzemeler, 1 avuç ceviz kabuğu, 1 bardak su, gazlı bez ya da pamuk.
Ceviz kabuklarını kül haline gelecek şekilde dikkatli bir şekilde yakın.
Elde ettiğiniz külü bir bardak suyun içine koyun ve yaklaşık olarak 12 saat bekletin.
Beklettiğiniz su karışımına gazlı bez veya pamuğu bastırın.
En son olarak bastırdığınız pamuğu tüylerinizin üzerinde yarım saat bekletin.

MERCİMEK VE PATATES

Görsel 3

Tüyleri ortadan kaldırmak ve hayatı daha özgür yaşamak için kullanabileceğiniz bir diğer yöntem ise patates ve mercimek karışımıdır.
Malzemelerimiz 3 yemek kaşığı sarı mercimek, su, 1 patatesin suyu, iki yemek kaşığı bal ve limon suyu.
Mercimekleri bir gece önceden suda bekletin. Daha sonra hamur olacak şekilde ezin.
Ezilen mercimekleri bir kapta patates suyu, limon ve bal ile karıştırın.
Karışımı tüylerin olduğu bölgeye sürün ve 5 dakika bekletin.
Süre dolduktan sonra ılık su ile durulayın.

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