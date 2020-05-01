Vücut kıllarından kurtulmak için doğal tarifleri

Kadınların en büyük kabusu istenmeyen tüylerdir. Bacak, kol ve yüzde çıkan istenmeyen tüylerden bir an önce kurtulmak amacıyla bu iş için özel olarak üretilmiş ürünleri kullanan kadınlar, günümüzde doğal yollardan elde edilen tüy dökücüleri de tercih etmeye başladı. Evde bilinen malzemelerden kolayca hazırlayabileceğimiz bu ürünlerle, istediğimiz sonucu elde etmek hiç de zor değil. Doğal yollarla hazırlanan karışımlar sayesinde hem sağlıklı hem de etkili bir şekilde tüylerinizden kurtulabilirsiniz.

YÜZÜNÜZDEKİ TÜYLERDEN NOHUT VE LİMON MUCİZESİ İLE KURTULUN

Nohut, bakliyat ürünleri içerisinde sevilen bir yiyecektir. Ancak limon ile karıştırıldığı zaman eşsiz bir tüy dökücüye dönüşebiliyor. Özellikle yüzdeki ufak tüyler için birebir olan nohut unu ve limon karışımı, aynı zamanda yüzdeki ölü deri hücrelerini de azaltarak, cildinize canlılık kazandırır.

Malzemelerimiz 5 çorba kaşığı nohut unu, yarım limon suyu, 1 çay kaşığı doğal yoğurt.

Tüm malzemeleri bir kasede yoğun kıvama gelene kadar karıştırın.

Krem haline gelen formülümüzü yüzünüze uygulayın ve 20 dakika kadar bekletin.

Formül yüzünüzde kuruduğunda havlu ile silinç

Uygulamayı haftada iki ya da üç kez yapabilirsiniz.