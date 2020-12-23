Vücut kitle endeksi hakkında tüm bilmeniz gerekenler

Vücut kitle endeksinizi hesaplayarak, kilonuzun kontrolünü elinize alabilirsiniz. Peki vücut kitle endeksi hesaplaması nasıl olur, vücut kitle indeksinin kaç olması daha sağlıklıdır? Konuyla ilgili bilmeniz gereken her şey yazımızın devamında sizlerle.
Boy ve kilo değerleri üzerinden elde edilen bir sonuç olan vücut kitle endeksi, kişinin kilosunun boyuna göre uygun olup olmadığını hesaplanmasına denir. İngilizcede de BMI olarak da bilinen vücut kitle endeksi, tablo üzerinden hesaplanır. Bu tabloda boy ve kilonuzun oranına göre zayıf, ideal, kilolu ya da obez olup olmadığınızı öğrenebilir ve bu duruma göre harekete geçebilirsiniz.
1830 ve 1850 yılları arasında obezite hızla artmaya başlamış ve en sık tartışılan konulardan biri olmuştur. Bu nedenle de 1972 yılında yayınlanan bir makale ile vücut kitle endeksi ilk kez ele alınmıştır. Bu ölçümün ortaya çıkmasındaki en büyük amaç, kişinin vücudunun kalınlığını ve inceliğini sayısal bir veriye dökerek kişinin ideal kilosunun belirlenmesi ve ona uygun bir zayıflama girişimine girilmesiydi. Vücut kitle endeksi bu durumu büyük ölçüde çözer. Çünkü sağlık uzmanları ve diğer insanlar daha rahat anlaşmaya başlarlar.
Vücut kitle endeksi ölçmek için en önemli öncelik kişinin boy ve kilosunun doğru şekilde ölçülmesidir. Yanlış veriler doğal olarak yanlış sonuç verir. Peki, vücut kitle endeksi nasıl hesaplanır? Vücut kitle endeksinin hesaplamak için de oldukça basit bir formül vardır. Bu formül, kişinin kilosunun, boyunun karesine bölümü olarak ifade edilir. Ölçüm yapmakla uğraşmak istemeyenler için internet üzerinde birçok hesaplama sitesi mevcuttur. Bu sayede rahatlıkla vücut kitle endeksi hesaplaması yapılabilir. Peki vücut kitle endeksinizi hesapladınız, çıkan oranlar neye denk gelir ve vücut kitle indeksi kaç olmalıdır?
Vücut kitle endeksi değerlendirmesi genellikle 6 oranla yapılır. Peki bunlar nelerdir? Sizler için vücut kitle endeksi oranları derledik:
Vücut kitle endeksi hesaplaması yapılırken cinsiyet ve yaş da büyük önem taşır. Vücut kitle endeksinin yaşlara göre dağılımı:
Birçok diyetisyen de vücut kitle endeksi yöntemini -diğer adıyla BMI- kullanır. Vücut kitle endeksi genel olarak işe yarar. Bazı durumlarda ise tek başına yeterli olmaz. Peki bu durumlar nelerdir?
Vücut geliştirme ile ilgilenen ya da çeşitli ağırlıklı sporlarla çalışan kişiler için vücut kitle endeksi biraz farklılık gösterebilir. Normal vücut kitle endeksine göre 26-28 olan kişiler şişman olarak sayılır. Sporcular için bu geçerli olmayabilir. Sporcuların, yağ oranları az ve kas oranları fazlaysa vücut kitle endeksine göre şişman çıkabilirler fakat bu sağlıksız bir kilo olduğu anlamına gelmez.
Vücut kitle endeksiniz hesaplandı ve kilonuzun boyunuza oranla ne kadar eksik ya da fazla olduğunu öğrendiniz. Peki şimdi ne yapmalısınız? Yapmanız gerekenler yazımızın devamında sizlerle.
Kilonuz, boyunuza oranla azsa bu durumda yeme alışkanlığınızı düzenlemeniz gerekir. Normale göre daha fazla kalori alarak ve antrenman yaparak kilonuzu ideal boyuta taşıyabilirsiniz.
Eğer kilonuz ideal değerde ise bunu korumak amacıyla sağlıklı yaşamaya devam ederek gerekirse sporla da destekleyebilirsiniz.
Vücut kitle endeksinize göre kiloluysanız, yağ oranınızı da hesaplamanız gerekir. Fazla şişmanlar için sağlıksız bir kilo olup olmadığını anlamak için vücut kitle endeksi tek başına yeterli olmayabilir.
Eğer sağlıksız bir kiloya sahipseniz, diyetisyen eşliğinde sağlıklı bir şekilde kilo vermeniz gerekir. Çeşitli egzersiz ve antrenmanlarla da zayıflayabilmek mümkündür.
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