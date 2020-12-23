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Vücut kitle endeksi hakkında tüm bilmeniz gerekenler

23.12.2020 14:13 | Son Güncelleme:
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Vücut kitle endeksi hakkında tüm bilmeniz gerekenler

Halk arasında boy ve kilo endeksi olarak da bilinen vücut kitle endeksi nedir ve vücut kitle endeksi hesaplaması nasıl yapılır?

Vücut kitle endeksinizi hesaplayarak, kilonuzun kontrolünü elinize alabilirsiniz. Peki vücut kitle endeksi hesaplaması nasıl olur, vücut kitle indeksinin kaç olması daha sağlıklıdır? Konuyla ilgili bilmeniz gereken her şey yazımızın devamında sizlerle.

Vücut Kitle Endeksi Nedir?

Boy ve kilo değerleri üzerinden elde edilen bir sonuç olan vücut kitle endeksi, kişinin kilosunun boyuna göre uygun olup olmadığını hesaplanmasına denir. İngilizcede de BMI olarak da bilinen vücut kitle endeksi, tablo üzerinden hesaplanır. Bu tabloda boy ve kilonuzun oranına göre zayıf, ideal, kilolu ya da obez olup olmadığınızı öğrenebilir ve bu duruma göre harekete geçebilirsiniz.

Vücut Kitle Endeksi Nasıl ve Neden Ortaya Çıkmıştır?

1830 ve 1850 yılları arasında obezite hızla artmaya başlamış ve en sık tartışılan konulardan biri olmuştur. Bu nedenle de 1972 yılında yayınlanan bir makale ile vücut kitle endeksi ilk kez ele alınmıştır. Bu ölçümün ortaya çıkmasındaki en büyük amaç, kişinin vücudunun kalınlığını ve inceliğini sayısal bir veriye dökerek kişinin ideal kilosunun belirlenmesi ve ona uygun bir zayıflama girişimine girilmesiydi. Vücut kitle endeksi bu durumu büyük ölçüde çözer. Çünkü sağlık uzmanları ve diğer insanlar daha rahat anlaşmaya başlarlar.

Vücut Kitle Endeksi Nasıl Hesaplanır?

Vücut kitle endeksi ölçmek için en önemli öncelik kişinin boy ve kilosunun doğru şekilde ölçülmesidir. Yanlış veriler doğal olarak yanlış sonuç verir. Peki, vücut kitle endeksi nasıl hesaplanır? Vücut kitle endeksinin hesaplamak için de oldukça basit bir formül vardır. Bu formül, kişinin kilosunun, boyunun karesine bölümü olarak ifade edilir. Ölçüm yapmakla uğraşmak istemeyenler için internet üzerinde birçok hesaplama sitesi mevcuttur. Bu sayede rahatlıkla vücut kitle endeksi hesaplaması yapılabilir. Peki vücut kitle endeksinizi hesapladınız, çıkan oranlar neye denk gelir ve vücut kitle indeksi kaç olmalıdır?

Vücut Kitle Endeksi Oranlarının Anlamları Nelerdir?

Vücut kitle endeksi değerlendirmesi genellikle 6 oranla yapılır. Peki bunlar nelerdir? Sizler için vücut kitle endeksi oranları derledik:

  • 0- 18.4/ Zayıf
    Çıkan bu değere göre kişinin kilosu, boyuna oranla azdır. Bu nedenle sağlıklı bir şekilde kilo alarak, ideal kilo değerine ulaşmalıdır.
  • 18,5- 24,9/ İdeal (Normal)
    Çıkan bu değere göre kişinin kilosu, boyuna oranla idealdir. Bu nedenle kilosunu ve sağlığını koruması amacıyla egzersiz yapmalı ve düzenli beslenmelidir.
  • 25- 29,9/ Fazla Kilolu
    Çıkan bu değere göre kişinin kilosu, boyuna oranla fazladır. İdeal kiloya ulaşılması için, kilo vermesi önerilir.
  • 30- 34,9/ Şişman
    Çıkan bu değere göre kişinin, sağlığını tehdit edecek derecede kilosu vardır. Hatta bu değer birinci derecede obezite olarak değerlendirilir. Kişinin sağlıklı bir şekilde kilo vermesi gerekir.
  • 35- 44,9/ İkinci Derece Obez
    Bu endekse sahip kişilerde kalp rahatsızlığı görülme riski epey yüksektir. Diyetisyen eşliğinde kilo verilmesi oldukça önemlidir.
  • 45+ … / Obez
    Bu değer kişinin üçüncü derece obez olduğu anlamına gelir. Kilo sorununun yanında kalp ve damar hastalıkları gibi birçok hastalığın da nedeni olabilir. Bu nedenle diyetisyen eşliğinde program oluşturularak kilo verilmesi gerekir.

Vücut Kitle Endeksi Nasıl Değerlendirilir?

Vücut kitle endeksi hesaplaması yapılırken cinsiyet ve yaş da büyük önem taşır. Vücut kitle endeksinin yaşlara göre dağılımı:

  • 19-24 Yaş Arası: 19-24
  • 25-34 Yaş Arası: 20-25
  • 35-44 Yaş Arası: 21-26
  • 45-54 Yaş Arası: 22-27
  • 55-64 Yaş Arası: 23-28
  • 65 Yaş ve üzeri: 24-29
    olarak bilinir.

Vücut Kitle Endeksi İşe Yarar mı?

Birçok diyetisyen de vücut kitle endeksi yöntemini -diğer adıyla BMI- kullanır. Vücut kitle endeksi genel olarak işe yarar. Bazı durumlarda ise tek başına yeterli olmaz. Peki bu durumlar nelerdir?

Sporcular İçin Vücut Kitle Endeksi Nasıl Olur?

Vücut geliştirme ile ilgilenen ya da çeşitli ağırlıklı sporlarla çalışan kişiler için vücut kitle endeksi biraz farklılık gösterebilir. Normal vücut kitle endeksine göre 26-28 olan kişiler şişman olarak sayılır. Sporcular için bu geçerli olmayabilir. Sporcuların, yağ oranları az ve kas oranları fazlaysa vücut kitle endeksine göre şişman çıkabilirler fakat bu sağlıksız bir kilo olduğu anlamına gelmez.

Vücut Kitle Endeksine Göre Ne Yapılması Gerekir?

Vücut kitle endeksiniz hesaplandı ve kilonuzun boyunuza oranla ne kadar eksik ya da fazla olduğunu öğrendiniz. Peki şimdi ne yapmalısınız? Yapmanız gerekenler yazımızın devamında sizlerle.

Vücut Kitle Endeksinize Göre Zayıfsanız Ne Yapmalısınız?

Kilonuz, boyunuza oranla azsa bu durumda yeme alışkanlığınızı düzenlemeniz gerekir. Normale göre daha fazla kalori alarak ve antrenman yaparak kilonuzu ideal boyuta taşıyabilirsiniz.

Vücut Kitle Endeksinize Göre Kilonuz İdeal ise Ne Yapmalısınız?

Eğer kilonuz ideal değerde ise bunu korumak amacıyla sağlıklı yaşamaya devam ederek gerekirse sporla da destekleyebilirsiniz.

Vücut Kitle Endeksinize Göre Şişmansanız Ne Yapmalısınız?

Vücut kitle endeksinize göre kiloluysanız, yağ oranınızı da hesaplamanız gerekir. Fazla şişmanlar için sağlıksız bir kilo olup olmadığını anlamak için vücut kitle endeksi tek başına yeterli olmayabilir.
Eğer sağlıksız bir kiloya sahipseniz, diyetisyen eşliğinde sağlıklı bir şekilde kilo vermeniz gerekir. Çeşitli egzersiz ve antrenmanlarla da zayıflayabilmek mümkündür.

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