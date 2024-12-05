Vücut kitle endeksi nedir, nasıl hesaplanır? Vücut kitle endeksi kaç olmalı? Vücut kitle endeksi ve vücut kitle endeksi hesaplama

Vücut kitle endeksi, sağlıklı kiloda olup olmadığınızı anlamanızı sağlar. Buna rağmen vücutta yağın nasıl dağıldığına dair bilgi vermez. Hesaplama, bireyin boyuna göre ideal vücut ağırlığını tahmin etmekte yararlıdır.

Vücut kitle endeksi nedir?

Vücut Kitle Endeksi (VKE) bir kişinin vücut ağırlığının boyuna göre ne kadar sağlıklı olduğunu gösteren bir ölçüttür. Kişinin kilolu, normal, aşırı kilolu veya obez olup olmadığını belirlemek için kullanılır. VKE, sağlık durumunu değerlendirmek için bir rehber sağlar, ancak tek başına sağlıklı bir vücut için yeterli olmayabilir.

Vücut kitle endeksi nasıl hesaplanır?

Vücut Kitle Endeksi kişinin kilosunun boyunun karesine bölünmesiyle hesaplanır. Vücut kitle endeksi hesaplama formülü şu şekildedir:

VKE = Kilo (kg) / Boy (m)²

Örneğin, 70 kg ağırlığında ve 1.75 m boyunda bir kişi için hesaplama şöyle olur:

VKE = 70 / (1.75 x 1.75) = 70 / 3.0625 = 22.86

Bu sonuç kişinin Vücut Kitle Endeksi'ni verir. VKE'nin hangi aralıkta olduğu, bireyin kilolu, normal kilolu veya aşırı kilolu olup olmadığını belirler.

Vücut kitle endeksi kaç olmalı?

Vücut Kitle Endeksi (VKE) için ideal aralık genellikle 18.5 ile 24.9 arasında kabul edilir. Bu aralık sağlıklı bir vücut ağırlığını gösterir.

VKE'nin 18.5'in altındaki değerler ise düşük kilolu olma durumunu işaret eder. VKE tek başına sağlık durumu hakkında tam bilgi vermez, çünkü kas kütlesi, genetik faktörler ve vücut kompozisyonu gibi unsurlar da dikkate alınmalıdır.

Vücut kitle endeksi tablosu

Vücut Kitle Endeksi (VKE) aralıklarını gösteren tablo şu şekildedir:

18.5 ve altı: Zayıf (Düşük kilolu)

18.5 - 24.9: Normal kilolu

25 - 29.9: Kilolu

30 - 34.9: Obez (Sınıf 1)

35 - 39.9: Obez (Sınıf 2)

40 ve üzeri: Morbid obez (Sınıf 3)

Bu tablo kişinin vücut ağırlığının boyuna göre sağlıklı olup olmadığını anlamaya yardımcı olur. Ancak VKE tek başına sağlık durumu hakkında tam bir bilgi sağlamaz. Kas yapısı ve diğer faktörler dikkate alınmalıdır.