Vücut ölçülerine uygun meme estetiği

Güzel göğüs vücut ölçüleriyle uyumlu olan memelerdir. Meme estetiğinde boyut ve şekil belirlenirken hastanın beklentilerinin yanı sıra kişinin genel vücut özellikleri de göz önüne alınır.

İmplantın boyutu belirlenirken öncellikle boy ve kilo dikkate alınır. Uzun boylu ve kilolu kişilerde daha büyük boyutlu meme implantları tercih edilir. Boyun uzunluğuna ve kilonun oranına göre meme implantlarının boyutu artırılabilir.

Bunun yanı meme implantının şekline karar verirken hastanın meme kafesi şekli ve genişliği de belirlenir. Bazı durumlarda boy uzunken meme çevresi dar, boy kısayken meme çevresi geniş olabilir. Bunun dışında meme kafesi içe ya da dışa dönük olabilir. Tüm bu kriterler göz önünde bulundurularak ideal meme implantı boyutu ve şekline karar verilir. Damla ya da yuvarlak meme tipi ile boyut büyüklüğünün doğru bir şekilde belirlenmesi sonuçların estetik ve kullanım rahatlığı sağlamasının yanı sıra doğal görünüm de sağlar.

İdeal meme implantı seçiminde kişinin var olan meme dokusu da çok önemli bir rol oynar. Meme konturlarının belirgin olmaması estetik görünüm açısından çok önemlidir. Bu nedenle var olan meme dokusuna göre implantın boyutu belirlenir ya da yağ enjeksiyonu tekniği ile meme dokusu artırılması sağlanır.