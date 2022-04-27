Vücut tipiniz kanser ve diyabet riskinizi belirleyebilir

Sağlıklı bir kiloyu korumak birçokları için büyük bir mücadeledir. Sıkı egzersiz yapsanız bile yağın vücudumuzda nerede olduğu üzerinde çok az etkiye sahiptir. Bununla birlikte, lipidlerin nasıl dağıldığı sağlığımız üzerinde oldukça etkili olabilir. Sağlık uzmanlarına göre, belirli vücut şekilleri diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara yakalanma riski daha yüksek olabilir.

SAĞLIĞA ÇOK ZARARLI

Vücut şekillendirme uzmanı Jacqui Fenner'a göre, elma tipi vücuda sahip kişilerde özellikle göbek ve bel kısmında yağlanma olur. Fenner, "Kalça veya baldırlardan ziyade üst vücuttan kilo vermek daha kolay olsa da bel veya göbek çevresindeki fazla yağ sağlığınıza çok zararlı olabilir."

AKCİĞER VE BAĞIRSAK TÜMÖRÜNE DİKKAT

Aslında araştırmalar, elma şeklinde bir vücuda sahip kişilerin kanser ve diyabet gibi sağlık sorunlarına yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Çalışmalara göre, yağ vücudun orta bölümünün etrafına oturduğunda, akciğer ve bağırsak tümörlerinin olasılığını artırabilir.

Elma şeklindeki vücutlarla karşılaştırıldığında, armut şeklindeki vücutların metabolik riski daha düşüktür, ancak uyluk ve kalça çevresinde daha fazla yağ taşıyan kişiler sağlık komplikasyonlarından muaf değildir.

KALP KRİZİ, FELÇ VE DİYABET RİSKİNİ AZALTIR

Armut şeklindeki vücutların ince kolları ve omuzları vardır ve ağırlıkları uyluklarına, kalçalarına ve kalçalarına dağılmıştır. Ayrıca alt karınlarının çevresinde küçük bir yağ kesesi geliştirebilirler. Neyse ki, bu alanlar 'yağ deposu' görevi görür ve karaciğer veya kalp gibi organlara zarar vermez, kalp krizi, felç ve diyabet riskini azaltır.

Bu vücut tipi, kadınlarda kalça, uyluk ve alt karın bölgesinde yağ birikmesine neden olan yüksek östrojen seviyeleri nedeniyle daha sık görülür. Uzmanlar, vücudun alt kısmında bulunan yağın yakılmasının çok zor olduğu konusunda uyarıyor.

Bu nedenle, armut biçimli kişilerde bu bölgelerdeki vücut yağları damarlara baskı uyguladığı için dejeneratif diz ve eklem sorunları ve varisli damarlar yaşama olasılığı daha yüksektir.

Bu kategoriye giren kadınlar ayrıca PMS (premenstrüel sendrom) sorunlarına ve sıvı tutulmasına daha duyarlı olma eğilimindedir.

Neyse ki, tahıl ekmeği, tahıllar, fasulye ve mercimek şeklinde sağlıklı beslenme eklemeleri yapmak ve mümkün olduğunda trans ve doymuş yağ alımını azaltmak, yukarıda bahsedilen sağlık sorunlarından bazılarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

HAVUÇ TİPİ VÜCUT

Kalçalarından daha büyük göğüsleri olan kişiler ters üçgen vücut kategorisine girer. Bunlar havuç tipi vücut olarak da adlandırılır. Bu fiziğe sahip kişilerin dar bel ve kalçalara ve daha geniş omuzlara ve göğüslere sahip olma olasılığı daha yüksektir.

Metabolizmaları hızlandıran ve sağlıklı bir kiloyu korumayı kolaylaştıran hiperaktif adrenal bezlerine sahip oldukları düşünülüyor.

KUM SAATİ VÜCUT

İdealize edilen bir diğer vücut şekli de kum saati figürüdür, ancak bu, bu vücut şekline sahip kişilerin sağlıkları konusunda rahatlamaları gerektiği anlamına gelmemelidir.

Bununla birlikte, daha büyük göğüslere sahip olmak, boyun, omuz ve sırtın gerilmesi, ağrıya neden olma ve egzersiz yapmayı zorlaştırma riski taşır.

Bu vücut şekline sahip kişilerin sağlıklarını korumak için işlenmiş gıdalardan, tatlılardan ve kafeinden uzak durmaları tavsiye edilir.

Avokado, somon, kabuklu yemişler, tohumlar ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağların tümü vücudu sağlıklı tutmak için teşvik edilir.



