HABER

Vücut ve beyin egzersizleri alzheimer riskini azaltıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.09.2019 08:21 | Son Güncelleme

Nöroloji Uzmanı Dr.

Vücut ve beyin egzersizleri alzheimer riskini azaltıyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, dengeli beslenme, vücut ve beyin egzersizlerinin alzheimer hastalığı riskini azalttığını söyledi.
Alzheimer hastalığının ileri yaslarda ortaya çıkan, beynin bilgi, davranış ve gündelik hayatını sürdürmede gösterdiği yetersizlik olarak ifade edildiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, "Alzheimer hastalığı bir demans (bunama) çeşididir. Yaşlanma ile ılımlı seviyede unutkanlık görülebilir. Değişimler günlük hayatı etkileyecek boyutta değildir. Ancak, ailenizdekiler değişimi fark edebilir. Bu tabloya hafif kognıtıf bozukluk denir. Bu hastaların ancak düzenli takipleriyle demans tablosu gelişip gelişmeyeceği belirlenebilir. Alzheimer hastalığı, öncelikli hafızada, sonrasında beynin tüm bilişsel fonksiyonlarında ilerleyici kayıpla karakterize bir hastalıktır. 65 yaş üzerindeki grubun yüzde 2-4’ünde, 85 yaş üzerinde ise yüzde 20’sinde görülmektedir” dedi.
Aygün, "Alzheimer hastalığının kesin sebebi tam bilinmemekle birlikte, irsî faktörler, asetilkolin azalması, beyin dış yüzeylerinde anormal protein birikimi ve buna bağlı hücre kaybı, hücreler arası iletilerin kaybolması vardır. Alzheimer hastalığı yavaş ilerleyen ve sinsi bir hastalıktır. Önceleri kısa süreli unutkanlıklarla başlar. Hasta yavaş yavaş yediklerini, eşyaları koyduğu yerleri unutur. Hastalık ilerledikçe kişinin günlük işleri aksamaya başlar. Sorduklarını tekrar sorar, çevre ile iletişim kurma yeteneğini kaybeder. Yakınlarını tanıyamaz olur, psikolojik olarak etkilenme başlar ve içine kapanık bir hale gelir. Kendi öz bakımda ihtiyaçlarını karşılayamaz ve en sonunda yatağa bağımlı hale gelir” diye konuştu.
Alzheimer hastalığının teşhisinin konması için nörolojik muayene, psikolojik değerlendirme ve demans tablosu oluşturacak diğer sebeplerin dışlanması için radyolojik beyin görüntülemesi ve kan tetkikleri yapılması gerektiğini belirten Aygün, “Sağlıklı ve dengeli beslenme, E, B ve C vitaminleri, folik asit, omega-3 ağırlıklı beslenme, Akdeniz diyeti, beyin ve vücut egzersizleri ile hastalık riskini azaltmak mümkündür. Hastalığın kesin tedavisi olmamakla birlikte erken teşhis çok önemlidir. Hastalığa eşlik eden davranış ve kişilik değişiklikleri takip edilmeli, uyku ve yeme düzeni kontrolü sağlanmalı ve psikiyatrik yardımla tedavi desteklenmelidir. Hastanın ilerleyici seyri düşünüldüğünde hasta ve yakınları için ileriye dönük planlar yapılmalıdır” dedi.

PARTNERHadise'den küvet pozuHadise'den küvet pozu
Kimya mühendisliği öğrencilerinden örnek yatırımKimya mühendisliği öğrencilerinden örnek yatırım
Rahim ağzı kanserine karşı, '2 aşı 2 tarama' formülüRahim ağzı kanserine karşı, '2 aşı 2 tarama' formülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş hamle! ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı

Flaş hamle! ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu! 'Tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu! 'Tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum'

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.