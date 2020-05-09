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  4. Vücutlarına alüminyum folyo sarılı teröristler yakalandı!

Vücutlarına alüminyum folyo sarılı teröristler yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 11:11 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından arındırılan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn'a, Türk askerine saldırı düzenlemek için sızmaya çalışan PKK/YPG'li 2 terörist yakalandı. Teröristlerin termal kameralara yakalanmamak için vücutlarına alüminyum folyo sardığı görüldü.

Vücutlarına alüminyum folyo sarılı teröristler yakalandı!

Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn'da görevli Türk askerine yönelik saldırı planlayan PKK/YPG’li 2 terörist, havanın kararmasını bekleyip, bölgeye sızmaya çalıştı.

Nöbet tutan askerler tarafından fark edilen teröristler, anında yakalandı. Termal kameralara yakalanmamak için vücutlarına alüminyum folyo sardıkları görülen teröristler ile birlikte silah ve mühimmat ele geçirildi.

Teröristler sorgularında, Türk askerine yönelik eylem yapmayı planladıklarını itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen teröristler tutuklandı.

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(DHA)

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