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Vücutlarına sardıkları uyuşturucuyla yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 19:07 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, polis ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsünde, yapılan üst aramasında vücutlarına sarılı 210 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 2 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Vücutlarına sardıkları uyuşturucuyla yakalandılar

Erkan BAY/ ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ'da, polis ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsünde, yapılan üst aramasında vücutlarına sarılı 210 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 2 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ- Bingöl karayolunda durdurulan yolcu otobüsündeki E.Z. ile L.E.K. isimli kadın yolcuların hareketlerinden şüphelenince üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında vücutlarına sarılı 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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