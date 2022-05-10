Vücutta etkilemediği yer yok! B vitamini nedir, B vitamini faydaları nelerdir? B vitamininin cinsel hayata etkisi nedir?

B vitamini, kendi içerisinde B1, B2, B9, B12 gibi farklı türleri ve her türün farklı görevleri vardır. Ancak genel olarak tüm B vitaminlerinin ortak görevi aldığımız besinlerin enerjiye çevrilmesine yardımcı olmak ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini desteklemektir.
Bu temel vitaminlerin her biri, vücut işlevine katkıda bulunur. Bu besinlerin size nasıl fayda sağladığı, ne kadar ihtiyacınız olduğu, takviye almanız gerekip gerekmediği ve daha fazlası hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.
B vitamini sağlığınız için hayati öneme sahiptir. Sağlıklı bir vücudun yapı taşları olan B vitaminleri, enerji seviyeleriniz, beyin fonksiyonlarınız ve hücre metabolizmanız üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.
B vitamini kompleksi, enfeksiyonları önlemeye ve aşağıdakileri desteklemeye veya teşvik etmeye yardımcı olabilir:
B vitaminleri özellikle hamile veya emziren kişiler için önemlidir. Bu vitaminler fetal beyin gelişimine yardımcı olur ve doğum kusurları riskini azaltır.
B vitaminleri bazen “testosteron artırıcı” takviyelere dahil edilir ve erkeklerde yaşla birlikte doğal olarak azalan testosteron seviyelerini arttırdığı düşünülür. Bilimsel olarak bu iddiaları yeteri kadar doğrulayan çalışma yapılmamıştır. Testosteron artırıcı etkilere dair kanıt olmamasına rağmen, B vitaminleri hormon düzenlemede yardımcı olduğundan, B vitaminlerinin kadın hormonlarının yanı sıra erkek hormonlarını da düzenlemeye yardımcı olması mümkündür.
Birçok gıda B vitamini içerir, bu da yeterince almanızı kolaylaştırır. B vitaminlerini çok çeşitli gıda kaynaklarından almak en iyisidir.
Doktorunuz belirli bir B vitamini eksikliğiniz olduğunu onaylamadıkça takviye almanıza gerek yoktur.
Okuyucu Yorumları 0 yorum