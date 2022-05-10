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Vücutta etkilemediği yer yok! B vitamini nedir, B vitamini faydaları nelerdir? B vitamininin cinsel hayata etkisi nedir?

10.05.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

B vitamini ve içeriğindeki vitaminler, genel vücut işleyişine katkıda bulunur. B vitamini kompleksi sekiz vitaminden oluşmaktadır. B vitamini katkılı besinleri evinizden eksik etmemeniz gerekmektedir. B vitamini eksikliği büyük sağlık sorunlarına neden olabilir. Kısaca; B vitamini sağlığımız için hayati bir rol oynar. B vitamini kompleksi, enfeksiyonları önlemeye yardımcı olur enerji verir, sindirimi ve hormonları düzenler...

Vücutta etkilemediği yer yok! B vitamini nedir, B vitamini faydaları nelerdir? B vitamininin cinsel hayata etkisi nedir?

B vitamini, kendi içerisinde B1, B2, B9, B12 gibi farklı türleri ve her türün farklı görevleri vardır. Ancak genel olarak tüm B vitaminlerinin ortak görevi aldığımız besinlerin enerjiye çevrilmesine yardımcı olmak ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini desteklemektir.

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B VİTAMİNİ KOMPLEKSİNDE NELER VAR?

  • B1 (tiamin)
  • B2 (riboflavin)
  • B3 (niasin)
  • B5 (pantotenik asit)
  • B6 (piridoksin)
  • B7 ( biyotin )
  • B9 (folik asit)
  • B12 (kobalamin)

Bu temel vitaminlerin her biri, vücut işlevine katkıda bulunur. Bu besinlerin size nasıl fayda sağladığı, ne kadar ihtiyacınız olduğu, takviye almanız gerekip gerekmediği ve daha fazlası hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

B VİTAMİNİNİN FAYDALARI

B vitamini sağlığınız için hayati öneme sahiptir. Sağlıklı bir vücudun yapı taşları olan B vitaminleri, enerji seviyeleriniz, beyin fonksiyonlarınız ve hücre metabolizmanız üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.

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B vitamini kompleksi, enfeksiyonları önlemeye ve aşağıdakileri desteklemeye veya teşvik etmeye yardımcı olabilir:

  • B vitamini yağların kolay bir şekilde hazmedilmesini sağlar.
  • İshal olmayı engeller.
  • Tırnakları güçlendirir. Kırılmaları önüne geçer.
  • Saç köklerini besler ve güçlenmesini sağlar.
  • Cildin yapısını onarır.
  • Sigara ve alkol tüketimi insan sağlığına sayısız zarar verir. B vitamini meydana gelen hasarları onarmaya yardımcı olur.
  • Kadınlarda üreme döneminin daha verimli olmasına yardımcı olur.
  • Çocuklarda zihinsel gelişimi destekler.
  • Enerji verir.
  • Kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda önemli bir yere sahiptir.
  • Sinir sistemini düzenler.
  • Besinlerin gerektiği takdirde yağa çevrilmesini sağlar.
  • Kalp, mide ve bağırsak organlarında adelelerin sağlıklı çalışmasını sağlar.
  • Kalp krizini engeller.
  • Tüketilen besinleri enerjiye dönüştürür.
  • Hücreleri yeniler.

B vitaminleri özellikle hamile veya emziren kişiler için önemlidir. Bu vitaminler fetal beyin gelişimine yardımcı olur ve doğum kusurları riskini azaltır.

SAĞLIKLI BİR CİNSEL HAYAT İÇİN...

B vitaminleri bazen “testosteron artırıcı” takviyelere dahil edilir ve erkeklerde yaşla birlikte doğal olarak azalan testosteron seviyelerini arttırdığı düşünülür. Bilimsel olarak bu iddiaları yeteri kadar doğrulayan çalışma yapılmamıştır. Testosteron artırıcı etkilere dair kanıt olmamasına rağmen, B vitaminleri hormon düzenlemede yardımcı olduğundan, B vitaminlerinin kadın hormonlarının yanı sıra erkek hormonlarını da düzenlemeye yardımcı olması mümkündür.

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B VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Birçok gıda B vitamini içerir, bu da yeterince almanızı kolaylaştırır. B vitaminlerini çok çeşitli gıda kaynaklarından almak en iyisidir.

  • Tam tahıllı gıdalar
  • Kırmızı et
  • Beyaz et
  • Balık
  • Mercimek
  • Fasulye
  • Nohut
  • Süt
  • Yumurta
  • Peynir
  • Tereyağı
  • Yoğurt
  • Fındık
  • Koyu yapraklı sebzeler
  • Narenciye gıdaları
  • Muz
  • Avokado

Doktorunuz belirli bir B vitamini eksikliğiniz olduğunu onaylamadıkça takviye almanıza gerek yoktur.


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