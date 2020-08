Vücutta fazla bulunması çok riskli! TMAO'nun zararları herkesi korkutuyor...

TMAO, yani trimetilamin oksit, kırmızı et, beyaz et ve yumurta gibi kolin içeren besinlerin tüketilmesinin ardından vücutta açığa çıkan bir molekül. Son zamanlarda TMAO’nun daha iyi anlaşılmasıyla birlikte kalp rahatsızlıklarıyla alakalı bir konu daha aydınlatılmış oldu. Peki TMAO ve kalp rahatsızlıkları arasında nasıl bir ilişki bulunuyor?

TMAO NEDİR?

TMAO, kolin içeren besinlerin tüketilmesi sonucu ortaya çıkan bir molekül. Kolin, fosfotidilkolin ve karnitinin sindirilerek yıkılması sonucu ortaya çıkabildiği gibi mikrobiyota adı verilen bağırsak bakterilerimizin bu molekülleri tüketmesi sonucu ortaya çıkan TMA (trimetilamin) adı verilen molekülün karaciğerde dönüştürülmesiyle de oluşabiliyor.

Ne kadar fazla et tüketilirse, yani vücuda ne kadar çok kolin alınırsa, bağırsağımızdaki mikrobiyota içerisinde bulunan ve kolin ile beslenen bakteri sayısı o derece artar. Yapılan çalışmalarda uzun zamandır vejetaryen beslenen kişilerin, et ile beslendiklerinde vücutlarındaki TMA ve TMAO seviyelerinin artmadığı gösterilmiş. Yani bağırsaklarınızda et seven bakteriler yoksa TMAO da olmayacaktır. Geniş spektrumlu antibiyotik ile mikrobiyotası baskılanan kişilerde de benzer sonuçlar görülmüş.