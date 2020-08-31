HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Vücutta iyi gelmediği bir şey yok! Tanesi 2 liradan satılıyor

Vücutta iyi gelmediği bir şey yok! Tanesi 2 liradan satılıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.08.2020 10:42 | Son Güncelleme

Antalya başta olmak üzere Mersin ve Adana gibi sıcak iklime sahip illerde yetişen Frenk yemişi, bir diğer adıyla 'dikenli incir', buz dolu tezgahlar içerisinde taneyle satılıyor. Küçüğü 2, büyüğü 3 TL'den alıcı bulan Frenk yemişi, vitamin çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

Vücutta iyi gelmediği bir şey yok! Tanesi 2 liradan satılıyor

Son zamanlarda dikkat çeken ürünlere bir yenisi eklendi. 'Dikenli incir', 'Hint inciri', 'Frenk inciri', 'Mısır inciri', 'babutsa', 'Kilis inciri', 'pabuç inciri', 'kaynanadili', 'kürek yemişi' gibi farklı yöresel isimlerle anılan 'dikenli incir' şifa kaynağı olarak lanse ediliyor. Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığa, yorgunluğa, kolesterolü düşürmeye, cilt ve saç bakımına faydalı etkileri olduğu iddia edilen meyvenin C vitamini deposu olduğu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği de uzmanlar tarafından belirtiliyor.

'SAĞLIK AÇISINDAN OLDUKÇA ÖNEMLİ BİR MEYVE'

vitamin-deposu-frenk-yemisi-_4582_dhaphoto4

Oldukça lezzetli ve vitamin değeri yüksek olan Frenk yemişinin faydalarını Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hülya Kamarlı Altun anlattı. Altun, Frenk yemişinin Antalya ve çevresinde yetiştiğini belirterek, Türkiye'de gıda sanayisinde kullanımı ve tüketimin oldukça az olduğunu gördüklerini söyledi. Altun, "Sağlık açısından birçok yararlı etkilere sahip. İçindeki su oranı çok yüksek. Yapısında C vitamini, B1-B2 ve A vitaminleri bulunuyor. Aynı zamanda mineral olarak kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir ve fosfor da yapısında oldukça zengin. Türkiye genelinde çok bilinmeyen bir meyve. Biraz da dikenli olduğu için toplaması ve soyması zahmetli olmasından dolayı göz ardı ediliyor. Ama sağlık açısından oldukça önemli bir meyve. C vitamini oldukça yüksek. İçindeki bileşenler nedeniyle yüksek antioksidan özelliğe sahip. Bu özelliğiyle de enfeksiyonlara ve bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklığımızı güçlü tutmak için önemli bir meyve" dedi.

‘FRENK YEMİŞLERİ DALLARINDA ÇÜRÜYOR’

Yüksek vitamin ve mineralleriyle bağışıklık sistemini güçlendiren Frenk yemişinin tüketiminin az olmasından dolayı meyveler dallarında çürüyor. Antalya'nın çevresindeki birçok köy ve ilçede yol kenarlarında yetişen, herhangi bir bakıma ihtiyaç duymadan büyüyen Frenk yemişinin yararını bilenler ise evlerinin bahçesine bitkiyi ekerek meyvelerinin olgunlaşmasını bekliyor.

BAHÇESİNDEKİ YEMİŞLERİ TOPLAYIP ÇEVRESİNE DAĞITIYOR

vitamin-deposu-frenk-yemisi-_4582_dhaphoto2

Türkiye'de Frenk yemişinin henüz tam olarak bilinmediğini anlatan Karaöz köyü sakini çiftçi Erol Öztürk, meyvenin özelliklerini anlattı. Meyvenin tamamen doğal ve organik büyüdüğünü söyleyen Öztürk, "Bu meyvenin büyümesi için ne bir gübreye ne de başka bir şeye ihtiyaç vardır. Tamamen doğanın içinde tek başına büyüyen bir meyve. Bu meyvenin önemini bilseler meyveler dallarında çürümez. Yeterince değerlendirilmiyor ve tüketilmiyor. Dikenli olması insanları korkutuyor olabilir. Fakat özel aparatlarla toplanıyor ve soğutulduğunda muhteşem bir lezzet oluyor" diye konuştu.

KENDİ BAHÇESİNDEN TOPLADIĞI FRENK YEMİŞLERİNİ SATIYOR

Antalya'da 17 yıldır Frenk yemişi sattığını söyleyen İsa Kenanoğlu, kendi bahçesini oluşturduğunu söyledi. Kaliteli Frenk yemişleri yetiştirdiğini ifade eden Kenanoğlu, "Frenk yemişi çok özel meyve. Soğuk tüketiliyor, eziyetli bir meyvedir ama yemesi çok keyiflidir. Orta boyları 2 TL, büyük boyları 3 TL'den satıyorum. Buz içinde muhafaza ediyorum. Sıcak yaz günlerinde insanın içini rahatlatan bir serinliğe sahip. Soğuk olarak yenmesi lezzetine lezzet katıyor" dedi.

Frenk yemişini çok sevdiğini anlatan Yağmur Yüksel, "Antalya'da rahatlıkla bulabileceğiniz bir meyve. Denk geldikçe yiyorum. Çok güzel, ferahlatıcı bir tadı var" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Sadece 6 ay içti, akciğerleri çöktüSadece 6 ay içti, akciğerleri çöktü
Android'e 5 yeni özellik geldi! Google yine hayatı kolaylaştırdıAndroid'e 5 yeni özellik geldi! Google yine hayatı kolaylaştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
İlginizi Çekebilir
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milyonlarca kişinin kullandığı ilaç saklama kapları tehlike saçıyor
Milyonlarca kişinin kullandığı ilaç saklama kapları tehlike saçıyor
Çok ağır sonuçları olabilir! Çocuklar bu ürünlerle besleniyorsa..
Çok ağır sonuçları olabilir! Çocuklar bu ürünlerle besleniyorsa..
Faydaları saymakla bitmiyor! Ama bu bileşenleri vücut kendi başına üretemiyor...
Faydaları saymakla bitmiyor! Ama bu bileşenleri vücut kendi başına üretemiyor...
Faydalarıyla diğer tüm şifalı bitkilere rakip! Her derde deva...
Faydalarıyla diğer tüm şifalı bitkilere rakip! Her derde deva...
Uzmanlar uyarıyor! Sabahları kalktığınızda kendinizi yorgun hissediyorsanız...
Uzmanlar uyarıyor! Sabahları kalktığınızda kendinizi yorgun hissediyorsanız...
Yaz sıcaklarındaki gizli tehlike: Samyeli mantarı
Sıcak havalarla gelen bu hastalığa dikkat! Eğer pullanma başladıysa...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.