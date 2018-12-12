Vücutta kaşıntı neden olur? Kaşıntı kanser belirtisi olabilir mi?

Türk Dermatoloji Derneği üyesi Doç. Dr. Berna Aksoy "Vücutta kaşıntı pek çok nedene bağlı olarak gelişebilir. Deri hastalıklarından tutun da karaciğer böbrek hastalıkları, tiroid ve diğer endokrinolojik hastalıklar, lenfomalar gibi çeşitli kanserler, barsak parazitleri, ilaçlar ve hatta psikolojik stres, vücutta kaşıntıya neden olabilir." dedi.

Tanısal deri bulguları olmaksızın kronik kaşıntının, farklı sistemik hastalıkların yanı sıra altta yatan lenfoma gibi ciddi kanserlere de bağlı olabileceğini belirten Aksoy şunları söyledi:

KAŞINTI VARSA DERMATOLOĞA GİDİN

Cilt hastalıkları arasında en çok kaşıntı yapan hastalıklar arasında ekzemalar, ürtiker (kurdeşen), cilt kuruluğu, mantar hastalıkları ve uyuz yer alır. Kaşıntılı bir hastada öncelikle kaşıntıya neden olan deri hastalığı ya da sistemik hastalık tespit edilmeye çalışılır. Eğer kaşıntıya neden olan bir deri hastalığı tespit edilebilirse deri hastalığına yönelik tedaviler verilir. Eğer sistemik bir nedene bağlı kaşıntı var ise sistemik hastalığın tedavisi ile birlikte kaşıntıya yönelik kaşıntı giderici deri üzerine sürülen ve ağızdan alınan ilaçlar verilmektedir. Kaşıntı var ise tanısal yaklaşım ve tedavi açısından dermatoloğa başvurulmalıdır. Çünkü bazen altta yatan çok ciddi hastalıklar olabilmektedir.