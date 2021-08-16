Vücutta yağ bırakmayan diyet! Canan Karatay’ın tavsiyeleri ile beslenme listesi

Sert çıkışlarıyla, farklı tarzıyla hemen herkesin tanıdığı Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay’ın “Karatay Diyeti” olarak isimlendirdiği beslenme programı ile siz de vücudunuzdaki yağlardan kurtulabilirsiniz. Dümdüz bir karın, şekilli bir kalça için uygulamanız gereken diyet programını sizler için bir araya getirdik.

CANAN KARATAY DİYETİ NEDİR?

Pek çok kişi Canan Karatay’ın vermiş olduğu diyeti uygulayarak, yıllarca kurtulamadığı yağlardan kurtulduğunu ifade ediyor. Karatay, verdiği diyet programında 2 öğün sunuyor. Bu öğünlerde ekmek yemek yasak. Bunun yanında şekerden de uzak duruluyor. Böylece kan şekerinde ani dalgalanmalar görülmüyor ve diğer diyetlerde görülen sık acıkma sorunu ortadan kalkıyor.

Karatay Hoca, sağlıklı Akdeniz tipi şeklinde özetlenebilecek bu beslenme biçimine göre doğal köy tereyağı, kırmızı et ve yumurta yemek acıkmayı önlediği için sağlıklı buluyor.

Önerilen pişirme şekilleri de sağlıklı gıdaların zararlı hale dönüşmesini engelliyor. Bu diyet sadece beslenme ile ilgili değil aynı zamanda uyku düzeni hakkında bilgi vermesi ile yaşam biçimi olma özelliği de gösteriyor.

MEYVE SULARINDAN UZAK DURUN!

Her türlü hazır meyve sularından uzak durmak bu diyetin önemli kuralları arasında yer alıyor. İçerdiği şeker nedeniyle aşırı meyve tüketiminden kaçınmak gerekiyor. Çünkü şeker içeren bu gıdalar kan şekeri hormonu seviyesinin aniden dalgalanmasına neden olabiliyor.

Diyetin en önemli püf noktası günlük öğün sayısının 2 ana öğün ve tercihen 1 ara öğün olmak üzere en fazla 3 öğünden oluşmasıdır. Ara öğün şart değildir.

Sık yemek önerilmiyor, çünkü bu yöntem daha çok kilo aldırıyor. Yağların yakılma sürecine girmesi için öğünler arasında uzun zaman dilimlerinin olması gerekiyor.

Doğal işlenmemiş yağlardan korkmayın ama şekerden korkun ve minimum düzeye indirin. Bu bağlamda sabahları kahvaltıda doğal ya da organik tereyağı yenebilir. Çünkü yağ vücut hücreleri için yararlı dır ve bağışıklık sisteminin korunmasında oldukça önemli bir göreve sahiptir.

Sadece köy tereyağı değil aynı zamanda kırmızı et ve yağı yemek kalp sağlığı için zararlı değildir. Bunlar dışında zeytinyağı ve ceviz yağı gibi yağlar da sakıncalı değildir.

Kahvaltılarda beyaz peynirle birlikte 3-4 adet ceviz yemek hem ekmek yerine geçer hem de çok az oranda şeker içermesi sebebiyle çabuk acıkmayı engeller. Ayrıca ceviz önemli bir omega kaynağıdır. İçerdiği yağlar da çok sağlıklı yağlardır.

Canan Karatay diyetinde kahvaltılarda gün 2 ya da 3 adet gün kurusu kayısı yenebilir. Ancak onun dışında ekmek ve şekerli gıdaların yenmemesi gerekiyor. Ekmeğin 1 diliminden bile uzak durmak gerekiyor çünkü şeker ve katkı maddeleri içeriyor.

Yemeklere kekik, nane ve maydanoz gibi her türlü baharat eklenebilir.

Kahvaltılarda tuzsuz olmak şartıyla 8-10 kadar zeytin tüketilebilir. Mümkünse içine fesleğen ve limon da eklenebilir.

Doğal ortamda yani yeşillikler içinde yayılan tavukların yumurtalarının çok yararlı olduğu ve ihtiyaç duyulan en kaliteli amino asitleri içerdiği vurgulanıyor. Böylece kahvaltıda 2 adet suda pişmiş yumurta yenilmesi gün içinde acıkmayı engelliyor.

Karatay’a göre kolesterol vücut için gereklidir ve vücuda zararı yoktur. Bu nedenle kırmızı et, evde yapılmış yoğurt ve köy yumurtası kolesterol problemlerine neden olmaz. Ancak birçok kalp doktoru bu görüşe katılmıyor.

Her gün 30 dakika kadar yürüyüş ya da hafif egzersiz yapılmalıdır.

Yemekler pişirilirken uzun sürede ve düşük ısıda olmasına dikkat edilmelidir.

Ekmek, pirinç pilavı ve makarna kesinlikle uzak durulması gereken gıdalardır.

Her gün 2 litre kadar su içilmelidir. Yemeklerle birlikte içecek içilmesi uygun değildir ancak içilecekse limonlu su ya da ayran tercih edilebilir.

UZAK DURULMASI GEREKEN YİYECEKLER

Canan Karatay diyetine göre “Şeker tatlı bir zehirdir, kanser hücrelerini besler.” ve her türlü şeker içeren yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Kilo aldıran yiyecekler;

Çay şekeri

Her türlü ekmek

Her türlü hamur işi

Pirinç pilavı

Makarna

Kola

Hazır meyve suları

Paketli ve light olduğu söylenen gıdalar

Margarin

Trans yağ içeren yiyecekler

HANGİ GIDALAR YENEBİLİR?

Protein oranı yüksek ve sağlıklı yağ içeren gıdalar yenebilir. Örneğin doğal olmak şartıyla tereyağı bile yenebilir. Suda ya da fırında pişirilmiş her türlü et, yumurta, süt, ayran, beyaz

peynir, kuru yemişler beslenme programına eklenebilir. Bunlar dışında Karatay’a göre yenilmesinde sakınca olmayan ve kilo aldırmayan yiyecekler;

Ceviz, fındık, fıstık

Ispanak

Marul ve her türlü yeşillik

Şekersiz bitki çayı

Doğal gün kurusu kayısı

Zeytinyağlı salata

Tuzsuz zeytin

Roka ve turp

Domates ve yeşil biber

Barbunya, bamya, ekmeksiz kuru fasulye

Yeşil soğan

Kelle

Pırasa

20 gramı geçmeyecek şekilde tahin helvası şeklinde özetlenebilir. İsveç diyeti gibi çok katı değildir. Örneğin diğer kurallara uyduktan sonra 2 kibrit kutusu kadar tahin helvası yemek sakıncalı olarak görülmez.



