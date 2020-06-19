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Vücuttaki kırışıklıklarını endepeel yöntemi ile geride bırakın

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.06.2020 11:12 | Son Güncelleme

Vücut kırışıklıkları, belirli bir yaşın üzerindeki insanlar için problem olarak nitelendiriliyor. Bu da vücut kırışıklıklarına karşı önlem almayı kaçınılmaz kılıyor. Vücut kırışıklıkları için uygulanan yöntemler hakkında bilgi veren Dr. Mesut Ayyıldız, son dönemlerde adı sıkça duyulan endopeel yöntemi ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Vücuttaki kırışıklıklarını endepeel yöntemi ile geride bırakın

Endopeel ile özellikle yüz ve boyun olmak üzere vücudun pek çok yerinde kırışıklık ve sarkmaları hızla ortadan kaldırıldığını belirten Dr. Ayyıldız, "İsviçreli yüz plastik cerrahı Prof.Dr. Alain Tenenbaum tarafından geliştirilen yerfıstığı yağı karbolik asit ve mentol karışımından oluşan ürünün kullanıldığı endopeel ile hem tıbbi lifting sağlanmakta hem de kimyasal peeling etkisi oluşmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 5 yıldır güvenle uygulanan bu yöntem dünyada pek çok ülkede yaklaşık 15 yıldır başarıyla kullanılmaktadır." dedi.

Botoksun yapıldığı bölgede sinir iletimin bloke edip kasları gevşeterek kırışıklıkları belirgin mimik kaybıyla önlediğinin altını çizen Dr. Mesut Ayyıldız, "Ancak endopeel uygulandığı bölgede kasların tonusunu ve yerçekimine karşı taşıma gücünü artırıp gerginlik oluşturarak kırışıklık ve sarkmaları 20 dakikada başlayan etkiyle ortadan kaldırır ve asla mimik kaybına yol açmaz. Endopeel tekniği ile başta yüzün 1/3 alt kısmı ve gıdı bölgesinde sıkılaşma sağlanırken aynı zamanda kaş ve burun ucu kaldırma selülitde karın germede el sırtı ve dekolte de sıkılaşma kollarda sarkmaların önlenmesi ve Brezilya kalçası elde edilmesi gibi pek çok çeşitli kullanım alanı bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

'TÜM DÜNYADA HİÇBİR OLUMSUZ BİLDİRİM YOK'

Endopeel yönteminin oldukça güvenli olduğunu kaydeden Dr. Mesut Ayyıldız, "Tüm dünyada hiçbir olumsuz bildirim yoktur. Hasta/maliyet açısından bakıldığında memnuniyet verici bir özelliktedir. Yüzde ana sinir ve damarlara asla zarar vermez ve toksik etki oluşturmaz. Sonuç olarak endopeel mimik kaybı olmadan 20 dakikada başlayan etkisiyle kırışıklık ve sarkmalara son vererek ameliyatsız yüz germe alanında açık ara ön plana çıkmakta ve uzun yıllar ilginin daha da artacağı bir yöntem olarak dikkat çekmektedir." ifadelerini kullandı.

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