Vücuttaki toksinlerin panzehiri! Canan Karatay uyardı! Eğer deniz kenarında bunu yaparsanız...

Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle adından söz ettiren İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Vücuda giren zehirlerin atılmasını sağlayan tiroit hormonunun yapımında görev alan iyotun önemli olduğunu ifade eden uzman isim, fizyolojik stres olduğu zamanlarda iyot ihtiyacının arttığını vurguladı.

SON 50 YILDA AZALDI

Karatay, son 50 yılda hem kadınların hem de erkeklerin kanındaki iyot miktarının yarı yarıya azaldığını belirtti.

"İYOT EKSİKLİĞİ KISIRLIK SEBEBİ"

İyot miktarı azalan kişilerin kısır olma ihtimaline dikkat çeken uzman isim, bu durumu son 50 yılda hayatımıza gereğinden fazla giren deterjanlara bağladı.

"DENİZDE BOL BOL VAKİT GEÇİRİRSENİZ..."

Karatay, takipçilerine iyota ilişkin tavsiyede bulundu:

"Yaz aylarında deniz kenarlarında ve denizde bol bol vakit geçirirseniz iyotu doğal yollardan vücuda alabilirsiniz. Çünkü iyot ağızdan alınabildiği gibi ciltten de emilebilen bir yapıdadır."

