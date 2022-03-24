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Vücuttaki zehri bir gecede söküp atar, jet gibi kalori yakar... Ayak detoksu tarifi ile baştan ayağa yenilenin

24.03.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayak detoksu, evdeki malzemelerle kolaylıkla yapacağınız ve sağlığınıza çok faydalı bir uygulamadır. Ayak detoksu, ayak sinir uçlarını harekete geçirerek vücudun yenilenmesinde önemli rol oynuyor. Bağışıklı sistemini düzenleyerek hastalıklara karşı korur. Kalori yakmaya, kan şekerini düzenlemeye ve vücuttaki toksinleri temizlemeye birebir. Uzmanların önerdiği ayak detoksu nedir, nasıl yapılır? İşte ayak detoksu ile ilgili bilmek istediğiniz her şey...

Vücuttaki zehri bir gecede söküp atar, jet gibi kalori yakar... Ayak detoksu tarifi ile baştan ayağa yenilenin

Ayak detoksu, vücuttaki zararlı toksinlerin atılması amacıyla yapılan bir tedavi yöntemidir. Güzellik uzmanları tarafından ayakların daha bakımlı olması için de kullanılan bu yöntem ayak pedleri, ayak maskeleri, akupunktur ve iyonik ayak detoksu cihazları ile yapılabilir.

AYAK DETOKSU TARİFİ

Kolay detoks hazırlamak için gerekli olan malzemeler:

  • Soğan
  • Sarımsak
  • Yapışkanlı gazlı bez
  • Çorap

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AYAK DETOKSU NASIL HAZIRLANIR?

1 Kabın içerisine 1 adet soğanı ve 2 veya 3 adet sarımsağı ince ince doğrayın. İnce doğramanın sebebi ise homojen bir karışım elde etmek içindir. Başka bir kabın içerisine 2 bardak su eklenerek kaynatılıp ılımaya bırakılır. Su ılıdıktan sonra içerisine doğranan soğan ve sarımsak da eklenerek 10 dakika kadar dinlenmeye bırakılır. Vücudumuzu yakmayacak derece de olduysa bu karışımı yapışkanlı gazlı bezin üzerine sürülerek tedavi edilir. (eğer karışım fazla sulu ise bu sularını elimizle sıkarak suyunu dışarı aktarılır.)

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Karışımı sürerken gazlı bezin yapışkanlı kısmına gelmemesine özen göstermek gerekir. Sürdüğümüz karışımın orta kısmı ayağımızın taban kısmına gelmesi lazımdır. Yapıştırdıktan sonra ayağınıza çorabınızı da giyiniz.

1 gece kaldıktan sonra sabah bu pet çıkartılır. Çıkarttığımız yerin rengi is şaşırtıcı bir şekildedir. Bu renk değişimi herkes arasında farklılık göstermektedir.

Bazı kişilerde çok belirgin bazı kişilerde ise az belirgin şekilde rengi değişmiştir. Eğer renk açıksa bu kan dolaşımımızın ve lenflerimizin iyi çalıştığının bir göstergesidir.

AYAK DETOKSU KİMLERE UYGULANMAZ? AYAK DETOKSU HANGİ DURUMLARDA YAPILMAZ?

  • Kalp pili olanlar,
  • Hamile ve emziren kadınlar,
  • 8 yaşından küçük çocuklar,
  • Organ nakli ameliyatı geçirenler,
  • Kemoterapi veya radyoterapi görenler.

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AYAK DETOKSU NE İŞE YARIYOR?

Vücudunuz da ise toksinler birikir. İşte bu toksinlerden arınmak için, ayaklarınıza uygulanan işlemin adıdır ayak detoksu. Ayak detoksunun amacı; ayakta bulunan ter bezlerinden vücutta biriken toksinleri atmak ve vücudu arındırmaktır. Bu amaçla Japon üreticiler tarafından ayak detoksu makinesi piyasaya sunulmuştur.

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AYAK DETOKSUNUN FAYDALARI NELERDİR?

  • Toksinleri atar.
  • Ayaktaki şişliği azaltır.
  • Ayakların daha bakımlı, tırnakların parlak ve hoş görünmesini sağlar.
  • Vücudun dinlenmesine yardımcı olan ayak detoksu, bağışıklık sistemini de güçlendirir.
  • Ruh halini iyileştirir.
  • Kalori yakımına yardımcı olur.


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