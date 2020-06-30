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Vücuttan ödem attıran 10 etkili öneri

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.06.2020 14:34 | Son Güncelleme

Ödem dokularda aşırı sıvı birikmesi nedeniyle bacak, ayak, göbek ve çevresi, kollar ile ellerde şişlik oluşmasına neden oluyor. Sıcak havalarda ise damarlar genişleyerek kan akışının yavaşlanmasına neden olan bu durum, özellikle bacaklarda yer çekiminin de etkisiyle şişlikler oluşturuyor. Bu da sonrasında vücuda yayılıyor.

Vücuttan ödem attıran 10 etkili öneri

Çoğumuzun canını sıkan ‘ödem’ yaz mevsiminde daha sık görülüyor. Tuz tüketiminin artması, yüksek karbonhidratlı beslenme, yetersiz su içmek, regl dönemi, hareketsiz bir yaşam ve kilo artışı ödemin başlıca sebeplerini oluşturuyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle evde hareketsiz bir yaşam sürmemiz, beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi ve aldığımız kilolar nedeniyle birçoğumuz son dönemlerde ödemden şikayet eder olduk. Peki, vücudumuzda şişlikler ile kilo artışına yol açan ödemden kurtulmak için nasıl bir yol özlememiz gerekiyor? Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan ödemlere karşı 10 etkili öneriyi anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

SU İÇİN, HEM DE BOLCA

“Su tüketiminiz azalırsa vücudunuz ödem yapar” uyarısında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Sıvı olmadan nasıl sıvı birikebilir ki vücutta diye düşünebilirsiniz. Şöyle ki vücutta yeteri kadar sıvı olmadığında beynimiz bunu algılıyor ve ‘yeterli sıvı yok, olanı tut’ komutuyla dokularda sıvıyı biriktiriyor. Yani sıvı azlığını tehlike olarak görüyor ve kendini korumaya alıyor. Bunun sonucunda da vücutta belli bölgelerde şişlik oluşuyor.” Düzenli su içmediğiniz sürece hem vücudunuzdaki ödemi atmanızın hem de yağ yakmanızın çok zor olduğunu hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, “Bu nedenle her gün düzenli olarak su tüketmelisiniz. Gün içerisinde içtiğiniz çay ve kahve gibi sıvılar ise su yerine geçmiyor, aksine vücuttan sıvıyı dışarı atıyorlar” diyor.

SABAHLARI 1 AVUÇ MAYDANOZ

Maydanoz, içeriğindeki bol lif ve C vitamini sayesinde hem bağırsak sağlığı hem ödemin vücuttan atılmasında akla ilk gelen besinlerden. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, her sabah bir avuç maydanoz tüketiminin ödemin atılmasında son derece fayda sağladığını belirterek, “Tadını seviyorsanız, ödem atmak için maydanozu kaynatıp haftada 1-2 kez, bir bardak kadar içebilirsiniz” diyor.

GÜN İÇİNDE 2 DİLİM ANANAS

“Ananas içerdiği bromalin maddesiyle ödemi vücuttan atmayı sağlayan çok faydalı bir meyvedir” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan şu öneride bulunuyor: “Her gün 2 ince dilim ananas tüketebilirsiniz. Ananasın ortasında bulunan, sert ve yenilemeyen çubuk, bromalinin en fazla bulunduğu yerdir. Bu bölümü suyunuzun içine eklemeniz, ödemi daha kolay atabilmenize katkıda bulunacaktır.”

1 BARDAK KİRAZ SAPI ÇAYI

Yaz mevsiminde en sevilen meyvelerinden olan kirazın saplarını sakın atmayın. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan kirazın saplarını kaynatıp çay olarak içebileceğiniz belirterek, “Bu çay hem hazımsızlık ve şişkinlik gibi sindirim problemlerine çok iyi geliyor, hem de ödem atıcı etki gösteriyor. Her gün 1 bardak tüketebilirsiniz” diyor.

KİVİ DE ÇOK FAYDALI

C vitamininden oldukça zengin olan kivi içerisinde bulunan pektin sayesinde vücuttan toksinleri uzaklaştırarak ödemin atılmasına katkı sağlıyor. Her gün 1 adet kivi tüketmenizde fayda var.

SALATALIK ÖDEME KARŞI

Yazın düşük kalorisi nedeniyle bolca tüketebileceğiniz besinler arasında ilk sırayı salatalık alıyor. Salatalık sıvı içeriği yüksek bir besin olduğu için ödemi vücuttan daha kolay atmanızı sağlıyor. Tabi üzerine tuz dökmeden tüketmeniz önemli.

UYANIR UYANMAZ LİMONLU SU

Eğer mide probleminiz yoksa sabah uyanır uyanmaz bir bardak suyun içine yarım limon sıkıp içmeniz ödem problemine çok iyi gelmesinin yanı sıra bağırsaklarınızın iyi çalışmasını da sağlayacaktır.

YEŞİL ÇAYIN GÜCÜNDEN FAYDALANIN

Yeşil çayın içinde bulunan ve güçlü bir antioksidan olan kateşin pek çok faydasının yanı sıra vücutta ödemi atmaya da yardımcı oluyor. Her gün 2 fincan yeşil çay içebilirsiniz. Ancak tansiyon probleminiz varsa veya hamileyseniz mutlaka hekim kontrolünde tüketmelisiniz.

BİR ÇAY KAŞIĞINI ASLA AŞMAYIN

Tuz tüketimi kalp ve damar sağlığımızı olumsuz etkilemesinin yanı sıra vücudumuzda ödem de yapıyor. Dünya Sağlık Örgütü; günlük tuz tüketiminin 5 gramın altında olması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu miktar da bir çay kaşığı tuza denk geliyor. Dolayısıyla yemeğin tadına bakmadan tuz atmayın, turşu tüketiminde aşırıya kaçmayın, tuzlu peynirden uzak durun ve maden suyunu günde 1-2 şişeden daha fazla içmeyin.

BU ÜÇLÜYÜ YASAKLAR LİSTESİNE ALIN

Fazla miktarda karbonhidrat tüketimi vücutta su tutuyor ve sonrasında yağ miktarının artmasına sebep oluyor. Vücudunuzdaki ödemi kolay atabilmek için şekerli, unlu ve içeriğinde bolca tuz barındırması nedeniyle paketli gıdaları tüketmemeye veya bunları azaltmaya özen gösterin.

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