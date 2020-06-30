Vücuttan ödem attıran 10 etkili öneri

Çoğumuzun canını sıkan ‘ödem’ yaz mevsiminde daha sık görülüyor. Tuz tüketiminin artması, yüksek karbonhidratlı beslenme, yetersiz su içmek, regl dönemi, hareketsiz bir yaşam ve kilo artışı ödemin başlıca sebeplerini oluşturuyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle evde hareketsiz bir yaşam sürmemiz, beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi ve aldığımız kilolar nedeniyle birçoğumuz son dönemlerde ödemden şikayet eder olduk. Peki, vücudumuzda şişlikler ile kilo artışına yol açan ödemden kurtulmak için nasıl bir yol özlememiz gerekiyor? Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan ödemlere karşı 10 etkili öneriyi anlattı, önemli uyarılarda bulundu. SU İÇİN, HEM DE BOLCA “Su tüketiminiz azalırsa vücudunuz ödem yapar” uyarısında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Sıvı olmadan nasıl sıvı birikebilir ki vücutta diye düşünebilirsiniz. Şöyle ki vücutta yeteri kadar sıvı olmadığında beynimiz bunu algılıyor ve ‘yeterli sıvı yok, olanı tut’ komutuyla dokularda sıvıyı biriktiriyor. Yani sıvı azlığını tehlike olarak görüyor ve kendini korumaya alıyor. Bunun sonucunda da vücutta belli bölgelerde şişlik oluşuyor.” Düzenli su içmediğiniz sürece hem vücudunuzdaki ödemi atmanızın hem de yağ yakmanızın çok zor olduğunu hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, “Bu nedenle her gün düzenli olarak su tüketmelisiniz. Gün içerisinde içtiğiniz çay ve kahve gibi sıvılar ise su yerine geçmiyor, aksine vücuttan sıvıyı dışarı atıyorlar” diyor.

SABAHLARI 1 AVUÇ MAYDANOZ Maydanoz, içeriğindeki bol lif ve C vitamini sayesinde hem bağırsak sağlığı hem ödemin vücuttan atılmasında akla ilk gelen besinlerden. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, her sabah bir avuç maydanoz tüketiminin ödemin atılmasında son derece fayda sağladığını belirterek, “Tadını seviyorsanız, ödem atmak için maydanozu kaynatıp haftada 1-2 kez, bir bardak kadar içebilirsiniz” diyor. GÜN İÇİNDE 2 DİLİM ANANAS “Ananas içerdiği bromalin maddesiyle ödemi vücuttan atmayı sağlayan çok faydalı bir meyvedir” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan şu öneride bulunuyor: “Her gün 2 ince dilim ananas tüketebilirsiniz. Ananasın ortasında bulunan, sert ve yenilemeyen çubuk, bromalinin en fazla bulunduğu yerdir. Bu bölümü suyunuzun içine eklemeniz, ödemi daha kolay atabilmenize katkıda bulunacaktır.” 1 BARDAK KİRAZ SAPI ÇAYI Yaz mevsiminde en sevilen meyvelerinden olan kirazın saplarını sakın atmayın. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan kirazın saplarını kaynatıp çay olarak içebileceğiniz belirterek, “Bu çay hem hazımsızlık ve şişkinlik gibi sindirim problemlerine çok iyi geliyor, hem de ödem atıcı etki gösteriyor. Her gün 1 bardak tüketebilirsiniz” diyor.