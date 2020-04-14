HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Vuhan’daki hayvan pazarı yeniden faaliyette

Vuhan’daki hayvan pazarı yeniden faaliyette

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2020 15:14 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19)  salgınıın  başladığı Çin'in Vuhan kentindeki hayvan pazarları yeniden açılmaya başladı.

Vuhan’daki hayvan pazarı yeniden faaliyette

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının başladığı Çin'in Vuhan kentindeki hayvan pazarları yeniden açılmaya başladı.

ABD medyasının haberine göre, Vuhan’daki kısıtlamaların ve karantina kurallarını kaldırılmasının ardından, kentte bulunan ve en büyük hayvan ve deniz ürünleri pazarı olan bilinen Baishazhou pazarı tekrar açıldı. Havyan pazarından çekilen yeni görüntülerde insanların alışveriş yapmaya başladığı görülüyor.

PAZARDAKİ ESNAFLAR MASKELİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs(Covid-19) salgınıın başladığı Çin'in Vuhan kentindeki hayvan pazarları yeniden açılmaya başladı. ABD medyasından NY Post, Vuhan'daki hayvan pazarındaki yaşamı görüntüledi. Söz konusu görüntülerde deniz ürünleri ve bir çok vahşi hayvan tezgahında çalışan ve salgına karşı korunmak için maske takan esnaflar dikkat çekti.

ABD'DEN ÇİN'E HAYVAN PAZARINI KAPAT UYARISI

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Anthony Fauci’nin, hayvan ve balık pazarlarının kapatılmamasına yönelik yaptığı açıklamada, “Bu sıra dışı insan-hayvan temasından çıkan o kadar çok hastalığa sahip olduğumuzda neden kapatmadığımızı anlamıyorum. Bunu anlamak için başka neler olması gerektiğini bilmiyorum” ifadelerini kullandığı belirtildi.

1 MAYIS'TA İTİBARİYLE YASAKLANACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Çin koronavirüs salgından iki ay sonra hayvan pazarlarına ilişkin aldığı kararda Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimini 1 Mayıs itibarıyla yasaklayacağını duyurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hastaneden kaçmak için ölümü göze aldı! Filmleri aratmayan olay Hastaneden kaçmak için ölümü göze aldı! Filmleri aratmayan olay
Yeni bir salgın başladı!Yeni bir salgın başladı!
En çok ergenlikte ortaya çıkıyor!En çok ergenlikte ortaya çıkıyor!
Anahtar Kelimeler:
Vuhan çin koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

Şaşırtan karar! Veda etti

Şaşırtan karar! Veda etti

Eski aşkları ünlü isimler çıktı!

Eski aşkları ünlü isimler çıktı!

Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı Ahmet Hakan 'eyvah eyvah' dedi

Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı Ahmet Hakan 'eyvah eyvah' dedi

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Diğer Haberler
NASA'dan yeni adım: Mars’a helikopter gönderecek

NASA'dan yeni adım: Mars’a helikopter gönderecek

Korkutan iddia: Koronavirüs kısır mı yapıyor?

Korkutan iddia: Koronavirüs kısır mı yapıyor?

İtalya yaz tatilini konuşmaya başladı: Denize maskeyle mi gidilecek?

İtalya yaz tatilini konuşmaya başladı: Denize maskeyle mi gidilecek?

Yeni bir salgın başladı!

Yeni bir salgın başladı!

Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika Türkiye açıklaması!

Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye açıklaması!

Brezilya'da ölümle sonuçlanan doğum günü partisi!

Brezilya'da ölümle sonuçlanan doğum günü partisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.