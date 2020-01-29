Vuhan'dan tahliye edilen Japon vatandaşlarından 2'si zatürreye yakalandı

Başbakan Şinzo Abe başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, salgının ülkede daha fazla yayılmasını önlemek üzere koronavirüsün yol açtığı zatürreyi "özel bulaşıcı hastalık" olarak sınıflandırmıştı.

Ülkede, şu ana dek aralarında Vuhan kentine seyahat eden ve Vuhan'dan turistleri gezdiren şoför dahil 6 kişide, yeni tip koronavirüse rastlanmıştı.

Bunlardan, ağırlaşan 40'lı ve 50'li yaşlardaki 2 erkek hastaya zatürre teşhisi konulduğu ifade edilen haberde, bu hastaların diğer üç şüpheli vakayla yeni tip koronavirüs taşıyıp taşımadıklarının anlaşılması için testten geçirileceği aktarıldı.

Japon haber ajansı Kyodo'daki haberde, All Nippon Havayollarına ait Boeing 767 tipi uçakla dün sabah saatlerinde Tokyo'ya getirilen 206 kişiden 5'inin yüksek ateş ve öksürük belirtileri gösterdiği için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Japonya'nın yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinden uçakla tahliye ettiği vatandaşlarından 2'si zatürre oldu.

Bu sınıflandırma, hastalığın tespit edildiği kişilerin zorla müşahede altına alınmasına olanak sağlıyor.

- Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Ülkede bugün itibarıyla ise can kaybı 132'ye, virüs bulaşan hasta sayısı 5 bin 974'e, müşahede altındaki hasta sayısı 59 bin 990'a çıktı.

