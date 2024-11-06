Vural Çelik'in cenazesine katılmamıştı! Oyuncu Serhat Kılıç nedenini açıkladı! Dostum değildi...

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik 17 Ekim'de evinde ölü bulunmuş ve ani ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu. Rol arkadaşı Gülse Birsel'in "Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz.) Ben oyuncu arkadaşlarımla olan anlaşmazlıklarda kavga, polemik, magazin…" açıklaması gündem olmuştu ve tepki yağmıştı.

Avrupa Yakası'nda birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşları Gülse Birsel ve Ata Demirer'in ise cenaze törenine katılmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Çelenk gönderen ikili yine eleştirilerin odağında olmuştu. Serhat Kılıç ise Seksenler dizisinde birlikte rol aldığı Vural Çelik'le ilgili günler sonra konuştu ve cenaze törenine neden katılmadığını açıkladı.

"DOSTUM DEĞİLDİ" DİYEREK...

Magazin Burada muhabirlerinin sorularını yanıtlayan oyuncu Serhat Kılıç, "Vural'la yaşadığı hayattaki ilişkimiz başka. Benim cenazesine katılıp katılmamam çok başka." dedi. 'Vural Bey set arkadaşınız mıydı yoksa dostunuz muydu?' sorusuna da 'Benim set arkadaşımdı. Yalnızlık bana göre tercihiydi." diyerek dostu olmadığını söyledi.

Avrupa Yakası'nda Sedef karakterine hayat veren usta oyuncu Suna Keskin Vural Çelik'le ilgili "Ben ikinci yılında dahil oldum. O setlerde ne kırgınlıklar ne yanlışlar yaşanıyor. O sette de bir sürü şeyler yaşandı. Oyuncular tolere etti. Bu da görmezden gelinebilirdi. Yazık olmuş. Niçin başka birisi hoş görülüyor da ötekine bu hoş görü esirgeniyor. Daha dikkatli olunması gerekir. Keşke denilebilseydi Vuralcığım senden vazgeçmiyoruz." demişti.