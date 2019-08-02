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Vuran kaçtı, O sarılarak acısını dindirmeye çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 10:07 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir otomobil sürücüsü, çarptığı sokak köpeğini yaralayıp kaçarken başka birisi ise yaralı köpeğe sarılarak acısını dindirmek istedi.Sivas kent merkezi İnönü bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen sokak köpeğine çarptı.

Vuran kaçtı, O sarılarak acısını dindirmeye çalıştı

Sivas’ta bir otomobil sürücüsü, çarptığı sokak köpeğini yaralayıp kaçarken başka birisi ise yaralı köpeğe sarılarak acısını dindirmek istedi.
Sivas kent merkezi İnönü bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen sokak köpeğine çarptı. Çarpmasının etkisiyle köpek bacağından yaralandı. Umursamaz sürücü ise aracından bile inmeden olay yerinden uzaklaştı. Köpeğin yaralandığını gören duyarlı gençler, yaralı köpeği sakinleştirmek için bir mağazaya soktu. Korkan yaralı hayvan mağazanın içerisinde bir süre oradan oraya koşuşturdu. Halil Sarıkaya isimli genç, acısını hafifletmek için yaralı köpeğe sarıldı. Sarıkaya, Sivas Belediyesi Veteriner İşleri müdürlüğü ekipleri gelene kadar ise yaralı köpeğin yanından ayrılmadı. Yaralı köpek hayvan ambulansı ile Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
Otomobilin hızlı bir şekilde geçerken köpeğe çarptığını belirten Sarıkaya, “ Biz karşıda duruyorduk, beyaz bir otomobil hızlıca geçerken köpeğin ayağını ezdi geçti. Çarpmanın ardından araba kaçtı. Bizde köpeğe yardım istedik. Hayvan hastanesini aradık geldi ambulans aldı. Durumunun iyi olmasını ümit ediyorum. “dedi.

Vuran kaçtı, O sarılarak acısını dindirmeye çalıştı

Vuran kaçtı, O sarılarak acısını dindirmeye çalıştı

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