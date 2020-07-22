HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Vurdu gol oldu: FIFA 21'nin dört kapak yıldızı ortaya çıktı!

Vurdu gol oldu: FIFA 21'nin dört kapak yıldızı ortaya çıktı!

OYUN HABERLERİ  | 22.07.2020 15:57 | Son Güncelleme

FIFA 21'in kapak yıldızları herkes tarafından merak ediliyor. Bir Twitter kullanıcısı ise FIFA 21'in kapak yıldızlarını popüler futbol oyununun video kaynak kodlarında buldu. Kullanıcının keşfine göre, dört farklı yıldız futbolcu FIFA 21'in kapağında arzı endam edecek.

Vurdu gol oldu: FIFA 21'nin dört kapak yıldızı ortaya çıktı!

FIFA 21 için henüz elimizde çok fazla bilgi yok. EA Sports, popüler futbol simülasyon oyununu kısa ve oyuna dair çok fazla detayın yer almadığı bir fragman ile duyurmuştu. Ancak FIFA 21'in yeni fragmanı çoktan hazır bile. Zira, FIFA resmi YouTube hesabı oyunun 23 Temmuz'da (yarın) gösterilecek fragmanı için bir hatırlatıcı oluşturdu. Hatırlatıcı da ise kimselerin göremediği, sadece bir Twitter kullanıcısının rastladığı bir detay vardı; O da iddialara göre FIFA 21'in kapağında yer alacak futbolcuların isimleriydi.

YouTube FIFA 21

FIFA 21 FRAGMANININ KAYNAK KODLARINDA FUTBOLCULARI BULDU

Bir Twitter kullanıcısı, FIFA 21'in yayınlanacak fragman videosunun kodlarında tabiri caizse gezintiye çıktı. Kodları didik didik eden kullanıcı, dört farklı fotbolcunun isimlerini keşfetti. Bu isimler Paris Saint-Germain'in geleceği parlak yıldızı Kylian Mbappe, Atletico Madrid'in uğruna 120 milyon euro harcadığı forveti Joao Felix, Premier Lig'de erkenden şampiyonluk sevinci yaşayan Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold ve Borissia Dortmund'un tabiri caizse leblebi gibi gol atan futbolcusu Erling Haaland'tı. Kaynak kodlarında bu isimlerin yer alması FIFA 21'in kapak yıldızlarının bu dört futbolcu olacağına yorumlandı. EA Sports'un bu durumun ortaya çıkmasından sonra attığı adım ise bu ihtimalleri daha da yükseltti.

EA SPORTS KODLARI KALDIRDI

EA Sports, FIFA 21 fragmanının kaynak kodlarında bulunan isimlerin basında yer bulmasıyla futbolcuların ve takımların isimlerini kaldırdı. Bu da dört ismin FIFA 21'in kapağına taşınacağını gösteren en önemli gelişmelerden birisi oldu. Yine de bunun doğru olup olmadığını yarın (23 Temmuz) yayınlanacak FIFA 21 fragmanında göreceğiz gibi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Bu kez PlayStation 5'in fiyatını paylaştılar!Bu kez PlayStation 5'in fiyatını paylaştılar!
iPhone uygulamaları neden çalışmıyor? İşte detaylar...iPhone uygulamaları neden çalışmıyor? İşte detaylar...

En Çok Okunan Haberler

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Cemal Metin Avcı'yı sosyal medya hesabı ele verdi

Cemal Metin Avcı'yı sosyal medya hesabı ele verdi

Bir ilimiz için korkutan açıklama: Büyük sıkıntı yaşayacağız

Bir ilimiz için korkutan açıklama: Büyük sıkıntı yaşayacağız

Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti

Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti

Abdullah Avcı Süper Lig deviyle anlaştı

Abdullah Avcı Süper Lig deviyle anlaştı

Vali, ölümden döndü

Vali, ölümden döndü

İlginizi Çekebilir

Tanıtımıyla görsel şölen yaşattı, fiyatı ise herkesi şaşırttı!

Tanıtımıyla görsel şölen yaşattı, fiyatı ise herkesi şaşırttı!

PS5'in 'hayaller gerçek mi oluyor' dedirten fiyat paylaşımı!

PS5'in 'hayaller gerçek mi oluyor' dedirten fiyat paylaşımı!

Sony sürprizlerle açıkladı: Üçü birden artık ücretsiz!

Sony sürprizlerle açıkladı: Üçü birden artık ücretsiz!

Milyonlarca kişi oynuyor! Rakibini bir kez daha geride bıraktı

Milyonlarca kişi oynuyor! Rakibini bir kez daha geride bıraktı

3 kişilik okey nasıl oynanır?

3 kişilik okey nasıl oynanır?

Diğer Haberler
PS5’te 4K 60 FPS standart olmayacak

PlayStation 5 hayallerimiz ile oynayabilir!

Sızıntı kaynakları bu kez PlayStation 5'in fiyatını paylaştılar!

Bu kez PlayStation 5'in fiyatını paylaştılar!

Oyun değil güncelleme: PES 2021 güncellemesinin tanıtımı yayınlandı!

FIFA'nın en büyük rakibinden Messi'li ikonik fragman!

Bu bir veda değil: Microsoft 2 Xbox oyun konsolunun üretimini durdurdu!

Microsoft Xbox Series X öncesi iki ürününü tarihe gömdü!

Assassin’s Creed Valhalla ön inceleme – 30 dakikalık oynanış videosu

Assassin's Creed Valhalla'dan çok özel oynanış videosu!

Uçuşa hazır olun: Microsoft Flight Simulator'ın fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı!

Havacılık tutkunlarının gözdesiydi, Türkiye fiyatı belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.