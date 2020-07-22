Vurdu gol oldu: FIFA 21'nin dört kapak yıldızı ortaya çıktı!

FIFA 21 için henüz elimizde çok fazla bilgi yok. EA Sports, popüler futbol simülasyon oyununu kısa ve oyuna dair çok fazla detayın yer almadığı bir fragman ile duyurmuştu. Ancak FIFA 21'in yeni fragmanı çoktan hazır bile. Zira, FIFA resmi YouTube hesabı oyunun 23 Temmuz'da (yarın) gösterilecek fragmanı için bir hatırlatıcı oluşturdu. Hatırlatıcı da ise kimselerin göremediği, sadece bir Twitter kullanıcısının rastladığı bir detay vardı; O da iddialara göre FIFA 21'in kapağında yer alacak futbolcuların isimleriydi.

FIFA 21 FRAGMANININ KAYNAK KODLARINDA FUTBOLCULARI BULDU

Bir Twitter kullanıcısı, FIFA 21'in yayınlanacak fragman videosunun kodlarında tabiri caizse gezintiye çıktı. Kodları didik didik eden kullanıcı, dört farklı fotbolcunun isimlerini keşfetti. Bu isimler Paris Saint-Germain'in geleceği parlak yıldızı Kylian Mbappe, Atletico Madrid'in uğruna 120 milyon euro harcadığı forveti Joao Felix, Premier Lig'de erkenden şampiyonluk sevinci yaşayan Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold ve Borissia Dortmund'un tabiri caizse leblebi gibi gol atan futbolcusu Erling Haaland'tı. Kaynak kodlarında bu isimlerin yer alması FIFA 21'in kapak yıldızlarının bu dört futbolcu olacağına yorumlandı. EA Sports'un bu durumun ortaya çıkmasından sonra attığı adım ise bu ihtimalleri daha da yükseltti.