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Vurdukları ayıyı yumrukladılar! Tepki çeken görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 20:16 | Son Güncelleme

Trabzon'un Of ilçesinde, avcıların öldürdüğü ayıya işkence ettiği görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada kullanıcıların tepkisini topladı. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) avcılarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Vurdukları ayıyı yumrukladılar! Tepki çeken görüntüler

HAYTAP sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntüler, kullanıcıların tepkisini topladı. Görüntülerde Trabzon'un Of ilçesi Ağaçseven köyünde, avlanmaya çıkan 2 avcı bir ayıyı vurduğu, ardından başını yumrukladığı görülüyor. Avcıların cezalandırılmasını isteyen HAYTAP üyeleri, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

OF SAVCILIĞI'NA BAŞVURU YAPILACAK

HAYTAP sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "HAYTAP'a gelen ayı katliam ihbarları bitmiyor. Şimdi de 2 ay kadar önce avcıların karıştığı başka bir kıyımın görüntüleri bizlere ulaştırıldı. Bizim ilk tespitlerimize göre yer Trabzon’nun Of ilçesine bağlı Ağaçseven köyü. Her iki şüphelinin de 4915 sayılı yasaya muhalefetten ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası almaları, silahlarına el koyulması gerekiyor. Pazartesi günü HAYTAP avukatları bu defa Of Savcılığı'na başvuru yapacak" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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